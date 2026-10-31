Τέσσερις προσαγωγές και μία σύλληψη σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας για βεγγαλικά

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Σε τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία σήμερα κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν αναρχικοί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας άντρας για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών.

Λόγω της πορείας στις 12 το μεσημέρι έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος πλέον λειτουργεί κανονικά.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης.

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