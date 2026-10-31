Δένδιας: Η Διοίκηση Διαστήματος πρόκειται να εγκαινιαστεί εντός Δεκεμβρίου

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή στις δυνατότητες της χώρας, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, θα διαθέτουμε ικανότητα διαστημικής παρουσίας», με εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών και αστερισμό φωτογραφικών μικροδορυφόρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, γνωστοποιεί ότι η Διοίκηση Διαστήματος πρόκειται να εγκαινιαστεί εντός Δεκεμβρίου.

Τρίτος άξονας είναι η προτεραιοποίηση συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, με πρώτη την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ακολουθούν τα μαχητικά F-35, τα πρώτα από τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2028 μαζί με τα πλέον σύγχρονα όπλα, καθώς και η αναβάθμιση 83 μαχητικών F-16 σε επίπεδο Viper.

Σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού, ο κ. Δένδιας αναφέρεται στην παραλαβή δύο επιπλέον φρεγατών FDI εντός του 2026, στην αρχική απόκτηση δύο φρεγατών FREMM τύπου Bergamini και στον προγραμματισμό για δύο ακόμη. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η απόκτηση 2+2 ναρκοθηρευτικών και η αναβάθμιση των φρεγατών MEKO.

Παράλληλα, στα εξοπλιστικά προγράμματα εντάσσονται τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390, πύραυλοι για τα ελικόπτερα Apache, επιπλέον συστήματα V-BAT και HERON, καθώς και υποβρύχιες πλατφόρμες.

Ως τέταρτο και καθοριστικό άξονα αναδεικνύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και το οικοσύστημα καινοτομίας. Ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή του εγχώριου οικοσυστήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 25% θα αποτελεί κανόνα και προσθέτει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα νομοθετηθεί.

Όπως εξηγεί, η επιδίωξη δεν είναι να περιορίζεται η χώρα στην αγορά συστημάτων, αλλά να δημιουργήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση στην Ελλάδα, η οποία θα διαθέτει και δυνατότητες εξαγωγών προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κλείνοντας ως προς τις εξοπλιστικές προτεραιότητες, ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι μέχρι το 2030 απαιτείται να δοθεί εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στην Κυβερνοάμυνα, κυρίως εξαιτίας των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν δυνητικό αντίπαλο.

Πολιτικές επιδίωξεις

Για τις πολιτικές εξελίξεις και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον στόχο της αυτοδυναμίας και εάν υπάρχει εκλογικός πήχης για τη Νέα Δημοκρατία απορρίπτει την ύπαρξη συγκεκριμένου ποσοτικού στόχου, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε έχει αναφερθεί σε «πήχη», ούτε έχει μιλήσει για συγκεκριμένο ποσοστό.

Όπως εξηγεί, αυτό που έχει θέσει ως σαφή πολιτική επιδίωξη, τόσο στο τελευταίο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και σε κομματικές εκδηλώσεις, είναι ότι η αυτοδυναμία αποτελεί προγραμματική θέση του κόμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ζητήσει τη στήριξη του ελληνικού λαού για την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα διαθέτει σαφές ιδεολογικό πλαίσιο και καθαρό χρονικό ορίζοντα.

Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος επισήμανε πως «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος».

Τέλος, σε ερώτηση για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, με αφορμή και τα δημοσκοπικά δεδομένα, και εάν η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να συζητά περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζει πρόωρη τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών και εκτιμά ότι μια τέτοια συζήτηση υπονομεύει την καθαρή πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς την ελληνική κοινωνία. Επαναφέρει, ουσιαστικά, τη θέση που είχε διατυπώσει προηγουμένως, σύμφωνα με την οποία βασική επιδίωξη του κόμματος είναι η ανανέωση της λαϊκής εντολής στη βάση του προγράμματός του.

Ενώ σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός επαναλαμβάνει τη θέση που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι, ως πρώην πρωθυπουργός, «νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του».

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