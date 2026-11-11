Στον «πάγο» η μεταφορά συντελεστή δόμησης λόγω των «γαλάζιων» αντιδράσεων – Άκυρο από Παπασταύρου

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Εκκωφαντικά, μετά τις αντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και «γαλάζιων» δημάρχων, μπαίνει στον «πάγο» το ζήτημα της αναθέρμανσης του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που βρίσκεται στο συρτάρι επί 20 χρόνια, μέσα από τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).

Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, για την αναζωπύρωση του θέματος προκάλεσε οργή σε κυβερνητικά στελέχη, όπως στον υπουργό και αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και σε «γαλάζιους» δημάρχους, που, όπως λένε, βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη απολογούμενοι για ένα θέμα με πολλαπλές επιπτώσεις στις περιοχές τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στον υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, στον οποίο καταλογίζουν ελλιπή γνώση των πολεοδομικών ζητημάτων και των σημαντικών επιπτώσεων που αυτού του είδους οι αλλαγές επιφέρουν.

Μάλιστα, «γαλάζιοι» δήμαρχοι με γνώση αυτών των θεμάτων σχολιάζουν ότι ο υπουργός ΠΕΝ έχει παραχωρήσει περισσότερο χώρο απ’ ό,τι θα έπρεπε στον πρόεδρο του ΤΕΕ και επίσης «γαλάζιο» στέλεχος, Γιώργο Στασινό, κίνηση που τους έχει δημιουργήσει και στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζουν τη σφοδρή σύγκρουση που είχαν οι δήμοι με τον πρόεδρο του ΤΕΕ για τις προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που έδιναν μπόνους ύψους και δόμησης σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα το θέμα να καταπέσει στο ΣτΕ.

Όπως λένε, ήταν ο πρόεδρος του ΤΕΕ που τους κατηγορούσε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και αυθαίρετη άσκηση εξουσίας.

Και σήμερα θεωρούν ότι είναι και πάλι το ΤΕΕ που προωθεί τη νεκρανάσταση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, καθώς οι μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) έχουν προκηρυχθεί από το ΤΕΕ, το οποίο είναι επισήμως η Αναθέτουσα Αρχή και ο Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος.

«Κατάψυξη» για τη μεταφορά συντελεστή

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις στο προσκήνιο, αλλά κυρίως στο παρασκήνιο, ο Σταύρος Παπασταύρου έσπευσε να ρίξει τους τόνους.

Όπως ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, «είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο» και «δεν είναι τίποτα δεσμευτικό και τίποτα που πρέπει να προξενεί αυτή τη στιγμή αναστάτωση».

Έτσι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), που έχουν μπει σε δημόσια διαβούλευση δύο μηνών μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2027, θα παραμείνουν στην «κατάψυξη».

Τα στελέχη του ΥΠΕΝ θα συγκεντρώσουν τις παρατηρήσεις που θα κατατεθούν και το θέμα θα παραμείνει στο συρτάρι, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση στα τελευταία 100 μέτρα της σκληρής προεκλογικής περιόδου για τις κρίσιμες εκλογές να βρεθεί η κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης.

Να σημειωθεί ότι η θεσμική διαδικασία προβλέπει ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση θα ακολουθήσουν γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων δήμων, περιφερειών και φορέων, αξιολόγηση των παρατηρήσεων και ενδεχόμενες τροποποιήσεις των προτάσεων.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), να γίνει η επεξεργασία των Προεδρικών Διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και, τέλος, η έκδοση και δημοσίευση των ΠΔ σε ΦΕΚ.

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