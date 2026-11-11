search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 16:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 14:22

Η Ντόρα «γείωσε» τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για προμήθειες 72 ωρών: «Με πήρε και με σήκωσε…»

11.11.2026 14:22
Dora-Bakogianni

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με… επικό τρόπο «γείωσε» η Ντόρα Μπακογιάννη τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για κιτ επιβίωσης 72 ωρών. Μιλώντας στο Mega, διηγήθηκε διάλογο που είχε με την κόρη της, Αλεξία, ο οποίος μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά.

«Όταν κάποτε τόλμησα να πω στην κόρη μου την Αλεξία ότι έχω πράγματα για τα παιδιά, με πήρε και με σήκωσε. Μου είπε “δεν ντρέπεσαι, πολιτικός να λες τέτοια πράγματα;”. Τόλμησα να πω στην Αλεξία κάτι τέτοιο… τώρα δεν ξαναλέω τίποτα ποτέ ξανά. Τώρα τα κάνω κρυφά», είπε η πρώην υπουργός.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται πανικός, είναι για έκτακτες ανάγκες», βάζοντας τα πράγματα σε μια πιο ρεαλιστική προοπτική.

Διαβάστε επίσης

Νέα θέση στο Στρατιωτικό Γραφείο του Νίκου Δένδια – Ο Υπασπιστής Διοίκησης και ποια θα είναι τα καθήκοντά του

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα – «Το ‘χω παιδιά, θα ‘ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

Νοσταλγοί της Χούντας ονειρεύονται προτομή του Γεωργίου Παπαδόπουλου στο χωριό του δικτάτορα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Leonardo Bertulazzi
ΚΟΣΜΟΣ

Μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών απέδρασε από το μπαλκόνι 5ου ορόφου λίγο πριν την έκδοσή του στην Ιταλία – Βρισκόταν σε κατ’οίκον περιορισμό (Video)

ekpaideutiria kaisari – koropi- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, 13 μαθητές στο Παίδων

schools-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα σας σκοτώσουμε όλους»: Πανευρωπαϊκός συναγερμός μετά τις απειλές σε σχολεία – 6.300 emails σε Ιταλία, 800 σε Ηνωμένο Βασίλειο

kalodio-new-new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο: Το ροκάνισμα της ελληνικής δικαιοδοσίας

kaisaris
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει θέμα, προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο», λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τα παιδιά που εισέπνευσαν χημικά 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

metrita_xartonomismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

Youvarlakia-Avgolemono
CUCINA POVERA

Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 16:19
Leonardo Bertulazzi
ΚΟΣΜΟΣ

Μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών απέδρασε από το μπαλκόνι 5ου ορόφου λίγο πριν την έκδοσή του στην Ιταλία – Βρισκόταν σε κατ’οίκον περιορισμό (Video)

ekpaideutiria kaisari – koropi- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, 13 μαθητές στο Παίδων

schools-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα σας σκοτώσουμε όλους»: Πανευρωπαϊκός συναγερμός μετά τις απειλές σε σχολεία – 6.300 emails σε Ιταλία, 800 σε Ηνωμένο Βασίλειο

1 / 3