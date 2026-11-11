Η Ντόρα «γείωσε» τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για προμήθειες 72 ωρών: «Με πήρε και με σήκωσε…»

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Με… επικό τρόπο «γείωσε» η Ντόρα Μπακογιάννη τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για κιτ επιβίωσης 72 ωρών. Μιλώντας στο Mega, διηγήθηκε διάλογο που είχε με την κόρη της, Αλεξία, ο οποίος μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά.

«Όταν κάποτε τόλμησα να πω στην κόρη μου την Αλεξία ότι έχω πράγματα για τα παιδιά, με πήρε και με σήκωσε. Μου είπε “δεν ντρέπεσαι, πολιτικός να λες τέτοια πράγματα;”. Τόλμησα να πω στην Αλεξία κάτι τέτοιο… τώρα δεν ξαναλέω τίποτα ποτέ ξανά. Τώρα τα κάνω κρυφά», είπε η πρώην υπουργός.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται πανικός, είναι για έκτακτες ανάγκες», βάζοντας τα πράγματα σε μια πιο ρεαλιστική προοπτική.

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