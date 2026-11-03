Τσάντα έκτακτης ανάγκης και αυτάρκεια 72 ωρών: Η Κομισιόν θέλει τους Ευρωπαίους προετοιμασμένους για τα… χειρότερα

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Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία των πρώτων 72 ωρών. Το σχέδιο περιλαμβάνει από τη συγκέντρωση βασικών προμηθειών και την εκπαίδευση των παιδιών, έως την καλύτερη ενημέρωση για κινδύνους και την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 3/11, «καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο και πιο συχνές και πολύπλοκες κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ».

Οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν τόσο στην ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να προστατεύονται σε έκτακτες περιστάσεις, όσο και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας, ακόμη και όταν εκδηλώνονται καταστροφές.

Τις νέες κατευθύνσεις παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib. Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδιο για καθιέρωση ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ», με την πρώτη διοργάνωση να τοποθετείται χρονικά στον Οκτώβριο του 2027.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2025 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες για τους πολίτες

Από την προετοιμασία ενός σακιδίου με είδη πρώτης ανάγκης μέχρι την εξοικείωση με τις ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση καταστροφής, οι κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ετοιμότητας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι πολίτες τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα μέσα, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τόσο τον εαυτό τους, όσο και τους γύρω τους.

Οι προτάσεις οργανώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες:

Αυτάρκεια 72 ωρών: Οι πολίτες καλούνται να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών τους κατά το πρώτο τριήμερο μιας έκτακτης κατάστασης, μέχρι να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες δημόσιας βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συγκέντρωση απαραίτητων εφοδίων και η προετοιμασία τσάντας έκτακτης ανάγκης.

Εκπαίδευση στην ετοιμότητα: Η Επιτροπή προτείνει την ένταξη σχετικών θεμάτων στα προγράμματα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά θα εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους, χωρίς να προκαλούνται φόβος και άγχος.

Ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία: Τα μέτρα σχεδιάζονται με γνώμονα την προσβασιμότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των δράσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν αποκλείεται από την προστασία.

Ενημέρωση για κινδύνους και απειλές: Δίνεται έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και των πολιτών, ώστε οι πληροφορίες για ενδεχόμενους κινδύνους να είναι έγκαιρες, αξιόπιστες και προσβάσιμες, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από μια έκτακτη κατάσταση.

Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Επιδίωξή τους είναι να διαμορφωθεί σταδιακά μια κοινή κουλτούρα ετοιμότητας, με πολίτες και κοινότητες που διαθέτουν καλύτερη ενημέρωση και είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε κρίσεις.

Η καθιέρωση της «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ»

Στην πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνεται και η θέσπιση μιας ετήσιας ημέρας αφιερωμένης στην ετοιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών, η οποία θα γιορτάζεται στις 23 Οκτωβρίου, με αφετηρία το 2027.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Επιτροπή θέλει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στην προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με στόχο την προστασία τόσο των ίδιων, όσο και των συνανθρώπων τους.

Η ετήσια εκδήλωση θα αναδεικνύει επίσης τη συμβολή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Αρχών, των οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των κοινοτήτων στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας.

Η επιλογή της 23ης Οκτωβρίου συνδέεται με την επέτειο ίδρυσης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ο οποίος θεσπίστηκε την ίδια ημερομηνία το 2001. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ο μηχανισμός έχει συμβάλει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στον συντονισμό επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών, εντός και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ομάδα Πολιτών για την Ετοιμότητα, στην οποία συμμετείχαν 150 πολίτες από κράτη-μέλη της ΕΕ κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2026. Μεταξύ των προτάσεών της ήταν η καθιέρωση μιας ετήσιας Εβδομάδας Ετοιμότητας της ΕΕ.

Για την προώθηση της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, με στόχο την κατάρτιση κοινής δήλωσης.

Πώς θα διασφαλιστεί η λειτουργία των μηχανισμών πολιτικής προστασίας

Ένα ακόμη σκέλος των παρεμβάσεων αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια των εθνικών σημείων επαφής πολιτικής προστασίας, τα οποία αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Η νέα σύσταση της Επιτροπής απευθύνεται στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στις χώρες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο μηχανισμό. Βασικός της στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και όταν προκύπτουν σοβαρές διαταραχές ή έκτακτα περιστατικά.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις, η σύσταση περιλαμβάνει οδηγίες για την κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας, αλλά και για τη συστηματική αξιολόγηση και δοκιμή τους.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ώστε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός να διατηρεί τη δυνατότητα λειτουργίας σε 24ωρη βάση και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά όταν εκδηλώνονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ιστορικό

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Ετοιμότητας εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2025 και καθορίζει ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων για την καλύτερη πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων και απειλών.

Βασίζεται στις συστάσεις της έκθεσης Niinistö και υιοθετεί μια προσέγγιση που περιλαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας και των κρατικών μηχανισμών. Η ετοιμότητα αντιμετωπίζεται ως κοινή ευθύνη, στην οποία έχουν ρόλο οι δημόσιες Αρχές, οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιοι οι πολίτες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προβλέπονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προετοιμασία του πληθυσμού, την ενημέρωση σχετικά με πιθανούς κινδύνους και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές συνοδεύονται από τέσσερα συμπληρωματικά έγγραφα, στα οποία παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών από κράτη-μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αναθεώρησής τους σε επόμενο στάδιο, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας και με βάση τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή τους.

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