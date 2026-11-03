Νεκρός από αστυνομικά πυρά 27χρονος που έκλεψε ιστιοφόρο στις ΗΠΑ – Στη δημοσιότητα σκληρό βίντεο από την ανταλλαγή πυροβολισμών

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Βίντεο από την αιματηρή επιχείρηση κατά την οποία ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στο λιμάνι του Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές. Ο νεαρός είχε κλέψει ιστιοφόρο και πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών που επιχείρησαν να το προσεγγίσουν στις 26 Αυγούστου. Ακολούθησε ένοπλη συμπλοκή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πόδι.

Όπως αναφέρει το Fox News, το οπτικό υλικό προέρχεται από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών και δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, 30/10, από το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ, καταγράφοντας τις στιγμές της αιματηρής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν έπειτα από ενημέρωση για τον εντοπισμό στο λιμάνι του Νιούπορτ ενός ιστιοφόρου που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κινήθηκαν προς το σκάφος, όμως ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με τον 27χρονο να δέχεται τα πυρά των αστυνομικών και να υποκύπτει στα τραύματά του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

WATCH: A suspected sailboat thief opens fire on police in Newport, Rhode Island, triggering a deadly shootout captured on bodycam footage.



Officers approached the 40-foot vessel after it was spotted anchored in Newport Harbor. The boat had been reported stolen from a New Jersey… pic.twitter.com/3FpUA8fSmo — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

Πώς έφτασε το κλεμμένο ιστιοφόρο στο Ρόουντ Άιλαντ

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον νεκρό ως τον 27χρονο Μπρένταν Νόρις. Ο ίδιος είχε κλέψει το ιστιοφόρο από μαρίνα στο Νιου Τζέρσεϊ και είχε φτάσει με αυτό μέχρι το Ρόουντ Άιλαντ.

Το σκάφος που εντοπίστηκε στο Νιούπορτ αντιστοιχούσε στην περιγραφή του «Pathfinder», το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη μαρίνα Liberty Harbor, στο Τζέρσεϊ Σίτι. Πρόκειται για ιστιοφόρο τύπου Hinckley Bermuda 40, εξοπλισμένο με δύο κατάρτια.

Ο λόγος της δημοσιοποίησης του βίντεο

Τη θέση της για τη δημοσιοποίηση του υλικού διατύπωσε η αστυνομία του Νιούπορτ, επισημαίνοντας ότι επιδίωξή της είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση όπλων από τους αστυνομικούς.

«Στόχος μας με τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο είναι να προσφέρουμε στο κοινό και στα Μέσα Ενημέρωσης μια ακριβή, αντικειμενική και διαφανή παρουσίαση του περιστατικού, επιτρέποντας στους θεατές να κατανοήσουν καλύτερα τις συνθήκες και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενέργειες των αστυνομικών μας», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι διεξάγεται κοινή έρευνα από το αστυνομικό τμήμα του Νιούπορτ και την Πολιτειακή Αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ, με αντικείμενο τη διερεύνηση όλων των συνθηκών που οδήγησαν στην ένοπλη συμπλοκή.

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