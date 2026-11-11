ΗΠΑ: Το Κογκρέσο θα καλέσει τον Ινφαντίνο να καταθέσει για τις σχέσεις του με τον Τραμπ και ρουσφέτια που ζητούσε

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Σύμφωνα με πληροφορίες της «Telegraph», που αναφέρει και η γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe», ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, θα πρέπει να απαντήσει σε κλητεύσεις από το Κογκρέσο των ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες, πιθανώς τον προσεχή Ιανουάριο.

Εν μέσω της εκστρατείας του για να παραμείνει πρόεδρος της FIFA (σ.σ. οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου), ο Ιταλοελβετός παράγοντας, αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις, καθώς η ισχυρή Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ερευνά ήδη τους δεσμούς του Ινφαντίνο με τον Τραμπ από τον Ιούλιο, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι δύο άνδρες έχουν κάνει πολλές κοινές εμφανίσεις από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA απένειμε στον Τραμπ, το πρώτο Βραβείο Ειρήνης του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ωστόσο, νέες αποκαλύψεις από την «Telegraph»… τροφοδοτούν τις υποψίες.

Ο Ινφαντίνο φέρεται να ζήτησε από τον Κάρλος Κορδέιρο, τον βασικό του σύνδεσμό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να διευκολύνει την έκδοση άδειας εργασίας για μια μετανάστρια οικιακή βοηθό στην πολυτελή κατοικία του στο Μαϊάμι. Η FIFA, που υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της, πλήρωσε προσωπικά τα έξοδα που σχετίζονται με το οικιακό του προσωπικό, απορρίπτει οποιαδήποτε κατηγορία για ενδεχόμενο αδίκημα.

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