Βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τη φήμη ότι ο Τζο Κένεντι πλήρωσε την Τζάκι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να μείνει με τον JFK

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Μια φήμη δεκαετιών έχει επανέλθει στην επιφάνεια για τον γάμο του Τζον Φ. Κένεντι και της Ζακλίν Κένεντι.

Στο τελευταίο βιβλίο του Λόρενς Λίμερ, με τίτλο Ladies’ Man: The Careless Heart of John F. Kennedy, οι αναγνώστες κάνουν μια αναδρομή στις φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις και τα ειδύλλια του πρώην προέδρου.

Κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Τζάκι, την οποία γνώρισε το 1952 και παντρεύτηκε την επόμενη χρονιά, υπήρχε μια φήμη που προκάλεσε έκπληξη ότι ο πατέρας του Τζον Κένεντι, ο πατριάρχης της οικογένειας Κένεντι, Τζο, της είχε δώσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να μείνει με τον πρόεδρο εν μέσω των ερωτικών του σχέσεων.

«Υπήρχαν φήμες —ψιθυρίζονταν στους διαδρόμους της εξουσίας και της επιρροής— ότι ο Κένεντι πλήρωσε την Τζάκι ένα εκατομμύριο δολάρια για να μείνει με τον Τζακ», γράφει ο Λίμερ.

«Είτε συνέβη αυτό είτε όχι, ο πατέρας του Τζακ είχε μακροσκελείς συζητήσεις με την Τζάκι. Για αυτόν, αυτό ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερης σημασίας από έναν αποτυχημένο γάμο».

«Ήταν για τον γιο του που θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών… και ήξερε ότι ο Τζακ δεν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό ως διαζευγμένος άντρας», προσθέτει ο Λίμερ. Ο Τζον Κένεντι εξελέγη στο υψηλότερο αξίωμα της χώρας το 1960 και ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό.

«Η Τζάκι συμφώνησε να συνεχίσει τον γάμο. Ήταν βαθιά ερωτευμένη όταν παντρεύτηκε τον Τζακ και έτοιμη να αφοσιωθεί στον σύζυγό της», γράφει ο Λίμερ.

«Δυστυχώς, η σχέση είχε αρχίσει μερικές φορές να μοιάζει με προκαθορισμένο γάμο, με την Τζάκι να εκτελεί πιστά τις συζυγικές της υποχρεώσεις. Άλλες φορές, ωστόσο, όλα ήταν υπέροχα».

Η φήμη αναφέρθηκε επίσης από τον J. Randy Taraborrelli στο βιβλίο του 2023 JFK: Public, Private, Secret. Ο Taraborrelli γράφει ότι αφού η Τζάκι άκουσε για μια εξωσυζυγική σχέση του JFK, προσέλαβε έναν δικηγόρο για να την εκπροσωπήσει σε ένα πιθανό διαζύγιο.

Όταν ο Τζο το άκουσε, την πήγε για μεσημεριανό, για να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα πράγματα.

«Ο Τζο είπε στην Τζάκι ότι αν συμφωνούσε να παραμείνει στον γάμο, θα μπορούσε να της δώσει την ελευθερία να κάνει ό,τι ήθελε. Θα της πρόσφερε 100.000 δολάρια με τη γέννηση του πρώτου παιδιού της με τον Τζακ», γράφει, προσθέτοντας ότι εκείνη δέχτηκε την προσφορά, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις εξωσυζυγικές σχέσεις που παρενέβαιναν στον γάμο τους.

Το βιβλίο «Jacqueline Kennedy Onassis: A Life Beyond Her Wildest Dreams» των Danforth Prince και Darwin Porter διατυπώνει επίσης τον ισχυρισμό για την επταψήφια προσφορά του Τζο. «Υπάρχει κίνδυνος που αντιμετωπίζεις ως διαζευγμένη Καθολική γυναίκα», φέρεται να είπε στην Τζάκι, σύμφωνα με το βιβλίο τους. «Σου προτείνω να βγάλεις το διαζύγιο από το μυαλό σου».

Η Τζάκι φέρεται να είπε στον Τζο ότι θα θέλει 20 εκατομμύρια δολάρια «αν φέρει σπίτι κάποιο αφροδίσιο νόσημα» από τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

«Δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένη όταν ήταν παντρεμένη με τον JFK», προσθέτει το βιβλίο. «Συμφώνησε να παραμείνει παντρεμένη εφόσον οι υποθέσεις του Τζακ παρέμεναν ιδιωτικές, αλλά εκείνος την ταπείνωνε συνεχώς. Ο ευτυχισμένος γάμος τους ήταν ένας μύθος».

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