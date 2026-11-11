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11.11.2026 18:50

Αθώος ο Light για το βίντεο με τα όπλα

11.11.2026 18:50
light

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Αθώοι κρίθηκαν ο ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για τις κατηγορίες της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της κατοχής κάνναβης. 

Ο Light είχε δημοσιεύσει το 2021 βίντεο στο εμφανιζόταν να φορά στη ζώνη του τρία όπλα. Μάλιστα, ένα από αυτά έφερε τα διακριτικά της αστυνομίας. Το δικαστήριο τους έκρινε αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν είχαν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες. 

Οι συνήγοροι υπεράσπισης Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη δικαστική απόφαση. «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση των εντολέων μας. Oταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από τη δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».

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