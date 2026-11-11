Κέιτ Μίντλετον: Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού σε νοσοκομείο με παιδιά, μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη της με τον καρκίνο

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Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε μια επίσκεψη, στο πλαίσιο του έργου της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα παιδιά και τα βρέφη να έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους, σε νοσοκομείο της νότιας Αγγλίας, γράφει το People.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, επισκέφθηκε το νοσοκομείο «The Chase Community Hospital», προκειμένου να ενημερωθεί για την επέκταση ενός πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει στον εντοπισμό περισσότερων βρεφών και των οικογενειών τους, οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης.

Kate Middleton made a solo outing to visit Chase Community Hospital on Wednesday. 💜 The Princess of Wales' visit was to see firsthand how a project funded by the Royal Foundation Centre for Early Childhood is being expanded to help identify more babies and their families who… pic.twitter.com/V7siCBAeSB — ExtraTV (@extratv) November 11, 2026

Συναντήθηκε με επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν την κλίμακα «Alarm Distress Baby Scale» (ADBB) — ένα εργαλείο παρατήρησης βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα, το οποίο βοηθά τους επαγγελματίες υγείας και φροντίδας παιδιών να εντοπίζουν έγκαιρα σημάδια κοινωνικής απόσυρσης ή δυσκολιών στις σχέσεις κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής ενός βρέφους. Η εκπαίδευση αυτή βοηθά τους επαγγελματίες να εστιάζουν στην οπτική επαφή, τις εκφράσεις του προσώπου, τις φωνητικές αντιδράσεις και τα επίπεδα δραστηριότητας των βρεφών κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων, ώστε να ερμηνεύουν την κοινωνική τους συμπεριφορά και να αναγνωρίζουν ενδείξεις κοινωνικής απόσυρσης που ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω υποστήριξη.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα συμμετείχε σε συζητήσεις με επαγγελματίες υγείας και εκπροσώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν αυτή την προσέγγιση στις υπηρεσίες τους.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την εφαρμογή της μεθόδου ADBB κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού εργασίας στη Δανία το 2022. Στη συνέχεια, ανέθεσε στο «The Royal Foundation Centre for Early Childhood» —τον φορέα που ίδρυσε η ίδια το 2021 με στόχο να αναδείξει τη σημασία των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας για την υπόλοιπη ζωή των παιδιών αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα— να διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έκτοτε, το κέντρο συνεργάζεται με το «Institute of Health Visiting» (iHV), προκειμένου να καταστήσει τα οφέλη αυτής της προσέγγισης διαθέσιμα σε οικογένειες στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Έπειτα από δύο επιτυχημένες πιλοτικές φάσεις σε 10 δομές του NHS, το κέντρο ανακοίνωσε το φετινό καλοκαίρι μια νέα επένδυση ύψους 340.000 δολαρίων, η οποία θα κατανεμηθεί σε βάθος τριετίας για την περαιτέρω υιοθέτηση της εν λόγω προσέγγισης.

«Στο νοσοκομείο μού είπαν ότι η ανάρρωσή μου δεν θα ήταν μια γραμμική πορεία, θα υπάρξουν καλές και κακές ημέρες»

Η επίσκεψη της Κέιτ στο νοσοκομείο την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό αφότου η ίδια μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο και για τον ρόλο που έπαιξε η φύση στην ανάρρωσή της. «Σίγουρα υπάρχει σύνδεση· πρόκειται για το να ακούς και να δίνεις προσοχή. Αυτό που με παθιάζει πραγματικά —έχοντας προσωπική εμπειρία— είναι η προσέγγιση της ασθένειας και της ανάρρωσης με μια ολιστική ματιά, που αφορά ολόκληρο το άτομο. Ναι, μια σοβαρή ασθένεια δημιουργεί πολλές σωματικές προκλήσεις, αλλά υπάρχει και μια βαθύτερη πλευρά σε όλους μας», δήλωσε η Πριγκίπισσα στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού *Country Life*, το οποίο επιμελήθηκε ως προσκεκλημένος αρχισυντάκτης ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Ουίλιαμ.

«Η φύση μού επέτρεψε να βρω μια βαθύτερη σύνδεση με το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή η φύση προσφέρει κάτι μοναδικό. Δεν ζητά τίποτα από εμάς. Δεν μας κρίνει, ούτε περιμένει από εμάς να αποδώσουμε. Απλώς μας επιτρέπει να υπάρχουμε. Υπήρξε πραγματικά το καταφύγιό μου και ένα μέρος στο οποίο ήθελα ενστικτωδώς να βρεθώ».

«Στο νοσοκομείο μού είπαν ότι η ανάρρωσή μου δεν θα ήταν μια γραμμική πορεία», συνέχισε η Κέιτ. «Θα υπάρξουν καλές και κακές μέρες, και θα χρειαστεί χρόνος. Το ίδιο συμβαίνει και στη φύση. Μας δείχνει ότι οι περίοδοι ανάπαυσης, αναστοχασμού και ανανέωσης είναι εξίσου σημαντικές με τις στιγμές ανάπτυξης».

In a rare interview for Country Life, Kate Middleton opened up about her cancer recovery, revealing that doctors warned her there would be “good and bad days.” She described nature as her sanctuary, and spending time outdoors helped her reconnect with her mind, body and spirit. pic.twitter.com/6rHkjPwkfX November 11, 2026

Το ταξίδι της πριγκίπισσας της Ουαλίας στη Δανία ήταν μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετέφερε την αποστολή της —να βοηθήσει τα παιδιά— στο εξωτερικό, αντλώντας γνώσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις από ένα ευρύτερο δίκτυο ειδικών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τον περασμένο Μάιο, η ίδια και στελέχη του ιδρύματός της επισκέφθηκαν το Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία, για να δουν από κοντά το πρωτοποριακό έργο που επιτελείται εκεί για τα παιδιά.

Τον Ιούνιο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τις σκέψεις της σε ένα σπάνιο κείμενο σε πρώτο πρόσωπο, το οποίο δημοσιεύθηκε από το *The Royal Foundation Centre for Early Childhood*. Σε αυτό, αναφέρθηκε στο ταξίδι της στην Ιταλία και στις προσπάθειές της να προωθήσει το έργο της για την πρώιμη παιδική ηλικία σε διεθνές επίπεδο. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε, παράλληλα, την πρώτη της επαγγελματική επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της με καρκίνο το 2024.

Στο κείμενο, η πριγκίπισσα τονίζει την ανάγκη να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην πρώιμη παιδική ηλικία στην παγκόσμια ατζέντα, ενώ μοιράζεται μια συμβουλή που έδωσε σε έναν άλλον γονέα —στο σχολείο όπου φοιτούν ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις— σχετικά με το «ένα πράγμα» που μπορεί να κάνει ο καθένας για να φέρει μια ουσιαστική αλλαγή. «Την περασμένη εβδομάδα, ένας γονέας στο σχολείο των παιδιών μου με ρώτησε: αν μπορούσαμε όλοι να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, ποιο θα ήταν αυτό;» έγραψε η Κέιτ στο κείμενό της, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο παρακάτω. «Η απάντησή μου είναι απλή: να δώσουμε προτεραιότητα στην αγάπη».

«Δεν αναφέρομαι σε υπερβολικά συναισθηματικές ή ρομαντικές χειρονομίες, αλλά σε μια αγάπη ήσυχη και άνευ όρων, που χτίζεται με τον χρόνο και την υπομονή: τη χαρά που κρύβεται στα απλά, καθημερινά πράγματα· τη μαγεία της ίδιας της καθημερινότητας», συνέχισε. «Έτσι παραμένουμε καλά, διατηρούμε τη σύνδεση με τον εσωτερικό μας κόσμο και δημιουργούμε σχέσεις με διάρκεια, που μας τρέφουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας».

Κατέληξε λέγοντας: «Αν μπορέσουμε να περιβάλλουμε τα παιδιά με ένα περιβάλλον γεμάτο φροντίδα και αγάπη, θα τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις ανθρώπινες ικανότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στον σημερινό κόσμο».

Η πριγκίπισσα Κέιτ απείχε πρόσφατα από τα φώτα της δημοσιότητας, με αφορμή τις παρατεταμένες σχολικές διακοπές του πρίγκιπα Τζορτζ (13 ετών), της πριγκίπισσας Σάρλοτ (11 ετών) και του πρίγκιπα Λούις (8 ετών).

Πριν από την έναρξη των διακοπών, η μητέρα των τριών παιδιών είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή και των τριών παιδιών της στο σπίτι.

«Τα παιδιά μου κλείνουν αύριο για τις διακοπές και ανυπομονώ να τα έχω όλα στο σπίτι», είπε σε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τη δουν κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εμφάνισής της, όπως ανέφερε το περιοδικό Hello!.

Μια γυναίκα που συνάντησε εκεί την πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι η ίδια ανέφερε πως ανυπομονεί να επιστρέψει ο Τζορτζ στο σπίτι — καθώς της έχει λείψει. «Ίσως πάνε κάπου [κατά τη διάρκεια των διακοπών]», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Κέιτ επέστρεψε στις δημόσιες υποχρεώσεις της το Σαββατοκύριακο, συμμετέχοντας σε δύο εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης (Remembrance Day), οι οποίες αποτελούν σταθερό κομμάτι του προγράμματος της βασιλικής οικογένειας: το Φεστιβάλ Μνήμης (Festival of Remembrance) και την Κυριακή της Μνήμης (Remembrance Sunday).

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