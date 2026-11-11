Χαμός στον αέρα μεταξύ Καιρίδη και Μάντζου με αφορμή την απαράδεκτη ατάκα «να φοράτε παντελόνια»

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Μεγάλη ένταση επικράτησε στον αέρα του Real FM 97,8, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, απευθύνθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, χρησιμοποιώντας τη φράση «περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια». Η συγκεκριμένη απαράδεκτη αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Μάντζου, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά από τον συνομιλητή του να ανακαλέσει.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την τουρκική NAVTEX.

Ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι το έργο προχωρά κανονικά, χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για θετική εξέλιξη και για ουσιαστική ακύρωση στην πράξη του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος επέμεινε ότι υπάρχουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η Αθήνα γνώριζε εκ των προτέρων την έκδοσή της, εάν είχε συμφωνήσει με αυτήν και εάν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενό της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Καιρίδης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με το ίδιο θάρρος που εγώ προσωπικά αναγνώρισα πριν από δύο εβδομάδες ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού είναι μια αρνητική εξέλιξη, περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια και να έχετε το θάρρος να πείτε ότι είναι μια επιτυχία».

Η απάντηση του κ. Μάντζου ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους: «Σας επιστρέφω άμεσα αυτό που είπατε και καλό είναι να το ανακαλέσετε. Δεν θα μου πείτε εμένα αν φορώ παντελόνια, κ. Καιρίδη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δεν υποχώρησε, με τον κ. Μάντζο να επανέρχεται ζητώντας του να ανακαλέσει.

«Όχι, σας ζητώ να ανακαλέσετε γιατί γίνεται πολύ προσωπικό και ειδικά σε εθνικά ζητήματα, κ. Καιρίδη. Είναι ντροπή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλειοψηφίας να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι το δημοκρατικό σας φρόνημα, κ. Καιρίδη, συνολικά της Νέας Δημοκρατίας. Σας εκφράζει συνολικά. Συγχαρητήρια, να σας χαίρονται!», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καιρίδης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, λέγοντας: «Κύριε Μάντζο, με προκαλέσατε και είμαι αναγκασμένος να σας απαντήσω στην ίδια γλώσσα. Επιτρέψτε μου, τώρα μιλάω εγώ!»

Χρειάστηκε η παρέμβαση των δημοσιογράφων για να πέσουν οι τόνοι και να επιστρέψει η συζήτηση στην ουσία της υπόθεσης.

Μετά τις επισημάνσεις, ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι η αναφορά του δεν αποτελούσε προσωπική αιχμή προς τον κ. Μάντζο, αλλά πολιτικό σχόλιο προς την αντιπολίτευση συνολικά.

Μάλιστα, στη συνέχεια δήλωσε: «Εγώ τον τιμώ τον κ. Μάντζο, είναι ένας ευπρεπέστατος συνάδελφος με τον οποίο έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν υπάρχει καμία προσωπική αιχμή. Είναι όμως ένα πολιτικό σχόλιο συνολικά για την αντιπολίτευση και ιδίως για την αξιωματική, από την οποία περιμένω περισσότερα».

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