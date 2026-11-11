Μεγαλύτερο κομμάτι τηλεθέασης «έκοψε» ο ALPHA την Τρίτη (10/11) σε σχέση με τη Δευτέρα

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Νέο limit up τηλεθέασης κατάφερε ο Alpha χθες, το δεύτερο στη σειρά από την αρχή του επταήμερου. Οι κύριοι ανταγωνιστές του είχαν μικροβελτιώσεις στις επιδόσεις τους πλην του ΑΝΤ1 ο οποίος κατέγραψε απώλειες (0,7%) από τη μία ημέρα στην επόμενη.

Η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ ισοφάρισε ξανά το χαμηλό της (0,4%), ενώ το ΕΡΤNews είδε τη απήχηση της να διαμορφώνεται στο 2,3% από 2,9% που ήταν τη Δευτέρα.

Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,6%) του συνόλου των τηλεθεατών έκανε τις επιλογές του εκτός των 11 σταθμών εθνικής εμβέλειας.

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