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11.11.2026 21:04

Τόμας Μαρκλ: Με πορτοκαλί στολή κρατουμένου ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα

11.11.2026 21:04
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Πίσω από τα κάγκελα των ομοσπονδιακών φυλακών στην Τάμπα της Φλόριντα βρίσκεται πλέον ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, μετά την παραβίαση των όρων ηλεκτρονικής επιτήρησής του. Ο 82χρονος έσπασε το βραχιολάκι που του είχε τοποθετηθεί μετά τη σύλληψή του και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να καθοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του για την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η ηλεκτρονική συσκευή είχε απενεργοποιηθεί στις 1:45 τα ξημερώματα της Τρίτης, 10/11, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Τάμπα, όπως ανακοίνωσε ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάιλι.

Ο Αμερικανός εισαγγελικός λειτουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την παραβίαση των περιοριστικών όρων, δηλώνοντας: «Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές εντολές, όχι προτάσεις».

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Μαρκλ από την κράτησή του στις φυλακές της Πινέλας. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται με την πορτοκαλί στολή των κρατουμένων, κοιτάζοντας ευθεία στον φακό.

Από τις έρευνες στην Καλιφόρνια, στη σύλληψη

Η αρχική σύλληψη του 82χρονου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6/11, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, έπειτα από έρευνες των Αρχών σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Από εκεί κατασχέθηκαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαφάνειες, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία με εικόνες που εξετάζονται ως πιθανό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με τον Εσάιλι.

Μετά την αρχική σύλληψή του, στις 6 Νοεμβρίου, ο Τόμας Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και τέθηκε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, διαμένοντας σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ωστόσο, την Τρίτη, 10/11, αφαίρεσε το βραχιολάκι, με συνέπεια η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν να διατάξει την κράτησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια φυλακή θα παραμείνει όσο εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία, ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Καλιφόρνια. Στην απόφασή της, η Γκρίφιν ανέφερε ότι η «κατάσταση στέγασης» του Μαρκλ είχε καταστεί «αδύνατη», χωρίς να επεκταθεί στους λόγους.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος Μέρι Κλερ Γουλφ επιχείρησε να αποτρέψει την προφυλάκισή του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για τη διαμονή του, σύμφωνα με την περίληψη της δικαστικής ακρόασης.

Σε δηλώσεις του στο Associated Press, ο Εσάιλι ανέφερε ότι δεν γνώριζε τι οδήγησε τον Μαρκλ στην αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε το σημείο όπου συνέβη. Το πρακτορείο επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη δικηγόρο του, μέσω email και τηλεφωνικού μηνύματος, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα η αξιολόγηση της νοητικής του επάρκειας.

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