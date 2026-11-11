Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το απόγευμα στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ κρατικών επενδυτικών ταμείων, που φιλοξενείται στην Αθήνα.

Σχετικά με τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «η Ελλάδα δεν είναι απλώς μία χώρα, μία οικονομία, που έχει ανακάμψει από μια παρατεταμένη και πολύ βαθιά κρίση. Πιστεύω ότι είναι μία χώρα που προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε στρατηγική θέση, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου. Έχουμε σταθερά ως σημείο αναφοράς την οικονομική, θεσμική και αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ. Και αυτό παρέχει ένα πολύ προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής, κανονιστικής αλλά και νομισματικής σταθερότητας.

Οι στρατηγικοί και οικονομικοί μας ορίζοντες εκτείνονται, ωστόσο, πολύ πέρα από την άμεση ευρωπαϊκή γειτονιά μας. Διατηρούμε μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των οικονομικών και θεσμικών δεσμών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα, όμως, να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ ισχυρές σχέσεις μας με τη Μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου».

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «αυτές είναι εξίσου σημαντικές -αν όχι πιο σημαντικές- για εμάς. Δεκαετίες εμπορικής συνεργασίας, διπλωματικών σχέσεων και πολιτιστικών δεσμών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για νέες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Η ναυτική μας παράδοση, η παρουσία μας στο πεδίο της διεθνούς ναυτιλίας και η γεωγραφική μας θέση ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο μας στην παγκόσμια σκηνή. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να λειτουργήσει ως ένας «βατήρας» που συνδυάζει την ευρωπαϊκή θεσμική σταθερότητα με την πρόσβαση στον οικονομικό δυναμισμό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

Σχετικά με την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα την τελευταία επταετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Πιστεύω ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια είναι πράγματι πολύ σημαντική. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική μας αξιοπιστία και σταθερότητα. Ενισχύσαμε το τραπεζικό μας σύστημα. Έχουμε πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και έχουν ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας.

Τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμίσεων αντανακλώνται στους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης. Πρόκειται για μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όσον αφορά τα στοιχεία για την απασχόληση, όταν αναλάβαμε την εξουσία, η ανεργία βρισκόταν στο 18%. Σήμερα είναι κάτω από 8%.

Αντανακλώνται επίσης στα στατιστικά στοιχεία για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές και, τελικά, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι παγκόσμιες πληθωριστικές αναταραχές. Και πιστεύω ότι αυτές οι σημαντικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Η επιστροφή μας στην επενδυτική βαθμίδα, που ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχα θέσει πριν από τις εκλογές του 2023 και επετεύχθη αμέσως μετά, αποτέλεσε ένα θεμελιώδες ορόσημο».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα θετικά αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης επισημαίνοντας:

«Αν σας είχα ζητήσει πριν από τρία χρόνια να στοιχηματίσετε ότι η Ελλάδα θα είχε χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερις εκ των επτά χωρών του G7, δεν νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα είχατε δεχτεί αυτό το στοίχημα, αλλά ακριβώς σε αυτή τη θέση βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα».

Επίσης ειδική μνεία έκανε στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα για θεσμικούς επενδυτές τονίζοντας πως «η Ελλάδα διανύει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό του ενεργειακού της οικοσυστήματος. Επεκτείνουμε την ηλεκτροπαραγωγική δυνατότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις μας. Αναπτύσσουμε, επίσης, ενεργά και με πολύ ταχείς ρυθμούς τις υποδομές που θα υποστηρίξουν την αποθήκευση ενέργειας και τη μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στην περιοχή μας.

Στην Ελλάδα έχουμε βάλει και ένα στρατηγικό στοίχημα: ότι για τη βασική ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται φυσικό αέριο. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια προχωράμε σε έρευνες για να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες των εγχώριων πόρων υδρογονανθράκων, οι οποίοι θα μπορούσαν ασφαλώς να συμβάλλουν στην ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια πρόκειται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα αποκτά εξίσου μεγάλη σημασία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα με τις υλικές υποδομές και, όπως ανέφερα, η Ελλάδα αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο ένα δυναμικό τεχνολογικό οικοσύστημα που στηρίζεται σε επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης, ερευνητικές δυνατότητες και διεθνείς επενδύσεις.

Η επέκταση των data centers, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των υπηρεσιών cloud, των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των επιχειρήσεων που αξιοποιούν ιδιαίτερα την τεχνολογία δημιουργούν ευκαιρίες για επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενισχύουμε επίσης τη θέση μας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, με ευκαιρίες να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή αριστεία, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις βιομηχανικές επενδύσεις. Αν εξετάσουμε άλλους τομείς, για παράδειγμα τον φαρμακευτικό μας κλάδο, δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι έχουμε αναπτύξει σημαντικές παραγωγικές και ερευνητικές δυνατότητες στην Ελλάδα, ενώ στοχεύουμε επίσης να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανική και τεχνολογική μας βάση, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της αστικής ανάπλασης, των εμπορικών ακινήτων και της αναδιαμόρφωσης στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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