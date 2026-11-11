ΣΥΡΙΖΑ: Επίσημο κάλεσμα στη Νέα Αριστερά για εκλογική συνεργασία 

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Επίσημο κάλεσμα για εκλογική συνεργασία απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τη Νέα Αριστερά, μέσω ανακοίνωσης της Εκλογικής Επιτροπής του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή» και πως οι όποιες αποστάσεις μπορούν «να γεφυρωθούν»:

«Απευθυνόμαστε στη Νέα Αριστερά και την καλούμε σε συντεταγμένο διάλογο για να υπερβούμε από κοινού τη συνθήκη της ξεχωριστής πορείας και να αναζητήσουμε δρόμους εκλογικής συμμαχίας. Οι όποιες αποστάσεις μπορούν και πρέπει να γεφυρωθούν. Η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή. Και η ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία μάς το επιβάλλει».

Το αίτημα για συνεργασία με τη Νέα Αριστερά θεωρείται πλέον ώριμο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και η τελική απόφαση ελήφθη σε σημερινή συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής για την πολιτική και εκλογική προετοιμασία του κόμματος, την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του και την ενίσχυση της παρουσίας του σε ολόκληρη τη χώρα. Σημειώνεται πως κατά τη σημερινή συνεδρίαση συγκροτήθηκε Επιτροπή Συμμαχιών και Διεύρυνσης, με τη συμμετοχή των Γιώργου Παναγιωτόπουλου, Δημήτρη Μελίδη και Χρήστου Λαμπρίδη.

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν ανταποκρίθηκαν και αναλαμβάνουν την ευθύνη της επιλογής τους»

Στη σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει πως «έχει καταθέσει εδώ και καιρό -με συνέπεια και επιμονή- την πρότασή του για την προοδευτική συνεργασία, με στόχο την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την προοδευτική αλλαγή». «Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκαν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόταση, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη των επιλογών τους» τονίζει.



Με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στο σχεδιασμό του με στόχο την ενίσχυσή του μετά τα «διαδοχικά επεισόδια διασπάσεων και κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο». Εκτιμά ότι το πρόγραμμά του «απαντά σε επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας: Στην αύξηση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στην εξασφάλιση προσιτής στέγης και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας» και δηλώνει ότι «ηυλοποίησή του είναι απαραίτητη για να ανασάνει η κοινωνική πλειοψηφία». «Με ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δίνουμε δύναμη σε αυτές τις διεκδικήσεις και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για προγραμματικές συγκλίσεις και μια νικηφόρα προοδευτική προοπτική» δηλώνει στην ανακοίνωσή της η Εκλογική Επιτροπή.

«Ενίσχυση σε κοινοβουλευτικό, οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο»

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «συνεχίζει να ενισχύεται πολιτικά, οργανωτικά και κοινοβουλευτικά»

Σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα τονίζεται από τη μία η ενίσχυσή της σε πρόσωπα και δυνάμεις, «διευρύνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης και εκπροσώπησης της κοινωνίας».

Και επιπλέον αναδεικνύεται το έργο της με την επισήμανση ότι: «στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα funds και τους servicers, η Κ.Ο. πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις που οδήγησαν στην απόσυρση του άρθρου 23, κατέθεσε δύο τροπολογίες και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για κρίσιμες διατάξεις, με τη συνυπογραφή επτά ανεξάρτητων βουλευτών». «Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε κοινοβουλευτική δυνατότητα για την υπεράσπιση των πολιτών απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές» διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας πως προετοιμάζεται για την μάχη του προϋπολογισμού με αιχμή «τις δυνατότητες για επιστροφή των υπερπλεονασμάτων στην κοινωνία».

Και, στο κοινοβουλευτικό επίπεδο πάντα, υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα κόκκινα δάνεια, τη λειτουργία των funds και των servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής», προαναγγέλλοντας «πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική στήριξη της πρότασης».

«Να συγκληθεί άμεσα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών»

Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. «Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις, τις διπλωματικές ενέργειες και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ολοκλήρωση του έργου» αναφέρει η ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής.



Επίσης, σε επίπεδο οργανωτικό, η Εκλογική Επιτροπή αναφέρει ότι ενισχύονται οι κατά τόπους δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, ανασυγκροτούνται οι Νομαρχιακές Επιτροπές και έτσι συνεχίζεται η μάχη σε όλη τη χώρα «δίπλα στους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους νέους και τους συνταξιούχους».

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