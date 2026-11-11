Παναθηναϊκός: Η διαδρομή του τριφυλλιού στη φανέλα μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο

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Ένα ταξίδι στην ιστορία του εμβλήματός του παρουσίασε ο Παναθηναϊκός μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΠΑΕ ανέδειξε τη διαχρονική παρουσία του τριφυλλιού στη φανέλα της ομάδας, καταγράφοντας την εξέλιξη του συμβόλου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του συλλόγου.

Με το μήνυμα «Χαραγμένο στην καρδιά», το βίντεο εστιάζει στο έμβλημα που συνοδεύει γενιές φιλάθλων και ποδοσφαιριστών, παραμένοντας σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό.

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