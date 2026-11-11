Σε μια κλωστή ο Τσαβδαρίδης για την υπόθεση με την μοριοδότηση της κόρης του – Προς αναγκαστική παραίτηση για να αποφευχθεί νέος… «Λαζαρίδης»

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Απίθανο θεωρείται να παραμείνει στην κυβέρνηση ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις αποκαλύψεις ότι η κόρη του μοριοδοτείται λόγω συμμετοχής της σε μαϊμού αθλητικούς αγώνες.

Τις τελευταίες ώρες εξελίσσεται στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άγριο παρασκήνιο καθώς πολλά κυβερνητικά στελέχη και συνεργάτες του πρωθυπουργού εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να απομακρύνει τον Τσαβδαρίδη υποστηρίζοντας ότι γενικότερη κατακραυγή δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη.

Υπάρχουν βέβαια και φωνές που λένε ότι το θέμα είναι άνευ σημασίας και πως δεν πρέπει να επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για ένα κυβερνητικό στέλεχος.

Η κυρίαρχη άποψη ωστόσο είναι ότι δεν μπορεί το Μαξίμου να αφήσει το θέμα αυτό να σέρνεται, θυμίζοντας ότι μια ανάλογη βραδυπορία και ολιγωρία είχε ταλαιπωρήσει την κυβέρνηση στην περίπτωση με τον Λαζαρίδη.

Πάντως, επειδή ο κ. Μητσοτάκης απουσιάζει στο εξωτερικό και θεωρείται αναγκαίο να γίνουν λεπτοί χειρισμοί – πώς θα ζητηθεί η παραίτηση δηλαδή – είναι μάλλον πιθανότερο να συμβεί αύριο Πέμπτη ό,τι είναι να συμβεί.

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