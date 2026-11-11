Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Συμβιβασμός με εκκρεμότητες» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις εξηγήσεις που οφείλει η κυβέρνηση για το καλώδιο και τους κινδύνους για το μέλλον, καθώς η Αθήνα δεν αναγνωρίζει τις αξιώσεις της Άγκυρας, αλλά εκείνη θα μιλάει για «προηγούμενο, αλλά και για τη διπλωματική φόρμουλα που τελικά ακολουθήθηκε, για την οποία είχε γράψει το ΠΟΝΤΙΚΙ από τον περασμένο Αύγουστο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Πόντιση καλωδίου σε «γκρίζα νερά» – Η γαλλική «λύση» και η σκιά της μειωμένης ελληνικής δικαιοδοσίας – Ρεπορτάζ στο «Ποντίκι» στις 13 Αυγούστου: «Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα – Η γαλλική λύση και το τουρκικό τετελεσμένο»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΚΑΛΩΔΙΟ: Εκτεθειμένη η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης – Σε δύσκολη θέση λόγω του καλωδίου, των εξελίξεων και των επιλογών της – Βαρύ το κλίμα λόγω και των φαινομένων διαφθοράς

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τα σκληρά διλήμματα που θέτει ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός απευθύνεται στο εσωτερικό της Ν.Δ. και στους αναποφάσιστους – Γιατί παρουσιάζει το κυβερνών κόμμα ως… μόνο κι έρημο στο πολιτικό σκηνικό – Στρατηγική υψηλού ρίσκου με στόχο το υψηλότερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές

ΤΣΙΠΡΑΣ: Απ’ το κεντρώο προφίλ στη μετωπική με Μητσοτάκη – Το χρονικό του τελευταίου τριμήνου και η διαδρομή απ’ τη ΔΕΘ έως τον «αρχιερέα της διαφθοράς» – Γιατί επιστρατεύει τη σύγκρουση και ποιες είναι οι παγίδες

ΚΚΕ: Πρόβλημα η γαλλική ρηματική διακοίνωση ανεξαρτήτως περιεχομένου – «Εκ των πραγμάτων δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ως παράκτιο κράτος δημιουργώντας τετελεσμένα»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η απειλή του πετρελαίου – Η νέα παγκόσμια απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια και την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών – Οικονομικές, πληθωριστικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις για Ευρώπη και Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το «μαύρο» τρένο της ακρίβειας – Στο 5,7% ο πληθωρισμός-σοκ, ανοιχτή η «πληγή» σε ρεύμα, ενοίκια και σούπερ μάρκετ – Διαψεύδονται τα κυβερνητικά αφηγήματα περί «εισαγόμενης και προσωρινής κρίσης» – Γιατί η ακρίβεια θα συνεχίσει να καλπάζει τους επόμενους μήνες

ΜΙΣΘΟΙ: Η Ελλάδα των working poor και ο λογαριασμός-φωτιά – Τι δείχνει η Eurostat για τους μισθούς πείνας και το κουφάρι του κοινωνικού κράτους – Η υπερφορολόγηση, τα σενάρια για τα καπνικά και η κοροϊδία των αποταμιεύσεων

ΙΣΡΑΗΛ: Η μάχη για τις 61 έδρες – Ο Γκάντι Άιζενκοτ απειλεί ευθέως την εξουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου – Κλειδί η συμφωνία για τη στράτευση των υπερορθόδοξων

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Χώρα σταθερότητας και αξιοπιστίας – Δεν απομειώνουν τη διεθνή θέση της Ελλάδας τα σενάρια μειοδοσίας και καταστροφής – Η τουρκική συμπεριφορά, διπλωματική και στρατιωτική, καταστρατηγεί κάθε δυτική επιλογή – Πολιτική και στρατηγική νωθρότητα στην αντιμετώπιση παραβάσεων του διεθνούς δικαίου

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NVIDIA: Έρωτας, κατασκοπεία και το μέλλον της AI – Ο χαμός στον τεχνολογικό κολοσσό και τα ερωτήματα για το μέλλον του – Η υπερβολική εξάρτηση από τον δημιουργό του και η μεγάλη πρόκληση

ΟΔΗΓΗΣΗ: Πρόστιμα με ένα… κλικ – Πώς λειτουργούν οι κάμερες στους δρόμους, τι ισχύει με τις ενστάσεις και πόσο κοστίζει το κυνήγι των likes – Εργαλείο οδικής ασφάλειας ή απλώς ένας ψηφιακός εισπράκτορας;

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο Τίβερης θα γίνει κολυμβήσιμος! (Μέρος Δεύτερο) – Στο υψηλότερο επίπεδο προστασίας ο αλβανικός Αώος και όλοι οι μεγάλοι παραπόταμοί του – Φράγματα και μικρά υδροηλεκτρικά απειλούν τα ελληνικά ποτάμια

ΜΜΕ: Η «Πελοπόννησος» γιόρτασε τα 140 χρόνια κυκλοφορίας – ΕΚΠΑ και ΓΓΕΕ συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την ελευθεροτυπία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων

ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι άνθρωποι ανάμεσα στους κόσμους – Ο Εβραίος κουρσάρος που διαπραγματευόταν με βασιλιάδες – Ο Σαμουέλ Παλάτσε έζησε μια ζωή που πέρασε από τόσο διαφορετικούς κόσμους, ώστε δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με μία μόνο ταυτότητα.

Διαβάστε επίσης:

Μεγαλύτερο κομμάτι τηλεθέασης «έκοψε» ο ALPHA την Τρίτη (10/11) σε σχέση με τη Δευτέρα

«Το σόι σου», «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης της Τρίτης (10/11)

Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Disney+ και Channel 4 – Η πλατφόρμα θα ανεβάσει το γραμμικό κανάλι











