Τσίπρας από Ήπειρο: Οι επιθέσεις λάσπης και η τοξικότητα προσπαθούν να καλύψουν το «δεν πάει άλλο» των ανθρώπων της δουλειάς

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Με μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση, μέσω της οποίας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στην Ήπειρο ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στον αγώνα των ανθρώπων της δουλειάς, που «πίσω από κάθε πρόβλημα που τους «δένει τα χέρια» υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής» και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι έχει τελειώσει η υπομονή των πολιτών με την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι η ίδρυση της ΕΛΑΣ χάλασε τα σχέδια του πρωθυπουργού για εκλογές το φθινόπωρο και εκτίμησε ότι αυτός είναι ο λόγος που δέχεται επιθέσεις λάσπης και τοξικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα

«Δεν λέω αντίο στην Ήπειρο μετά από δύο ημέρες περιοδείας από το Ζαγόρι μέχρι την Πρέβεζα. Στην Ήπειρο πάντα επιστρέφεις, ακόμα κι αν δεν κατάγεσαι από εκεί, για τους ανθρώπους, για αυτούς τους πεισματάρηδες που έχουν χαραγμένες στο DNA τους τη δημιουργία και την προσφορά.

Μέσα σε δύο ημέρες συνάντησα Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες που καταπιάνονται με ό,τι έχει κάνει διάσημο τον τόπο αυτό, από το ψωμί μέχρι το λάδι., γιατί ναι, ακόμα και λάδι βγάζει η Ήπειρος.

Επισκέφτηκα και τη βιομηχανική περιοχή στα Γιάννενα, είδα και τους ψαράδες στην Πρέβεζα. Σε κάθε συνάντηση με ανθρώπους της δουλειάς που επιμένουν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν τον τόπο τους, η μόνιμη επωδός ήταν ότι απέναντί τους βρίσκουν μια όχι απλώς αδιάφορη κυβέρνηση, αλλά εχθρική. Πίσω από κάθε πρόβλημα που τους «δένει τα χέρια» υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής. Ακριβό ντίζελ στα καΐκια για να μην στεναχωρηθούν τα διυλιστήρια. Ακριβό ρεύμα για τον φούρναρη για να μπορεί να συντηρείται το καρτέλ της ΔΕΗ και να μοιράζει μερίσματα. Ακριβά κοινόχρηστα στη ΒΙ.ΠΕ. για να πλουτίζουν τα funds χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. Κατάρρευση στην τιμή του λαδιού για να μην πειράξουν τα κυκλώματα ελληνοποίησης λαδιού από την Τυνησία. Η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει.

Το μόνο που έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών. Πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Κι αν με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, χαλάσαμε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβρη, το μόνο που καταφέρνει μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών είναι να φθείρεται ακόμα περισσότερο και να εκτίθεται. Για αυτό και οι επιθέσεις λάσπης, για αυτό και η τοξικότητα. Όμως τίποτα δεν μπορεί πια να καλύψει αυτό το «Δεν πάει άλλο». Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, όποτε και αν γίνουν εκλογές».

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