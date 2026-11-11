Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία αναζητείται ο 20χρονος ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα – Η ομολογία στον συγκάτοικό του

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Στη Γαλλία φέρεται να βρίσκεται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, στις 8 Νοεμβρίου. Πρόκειται για έναν 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, διατηρούσε σχέση με τη νεαρή γυναίκα.

Οι δυο τους φέρεται να γνωρίστηκαν το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο, όταν η 24χρονη έφτασε στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ζήσει μαζί σε κοινόβιο, ενώ ο νεαρός το τελευταίο διάστημα διέμενε σε διαμέρισμα στον Κολωνό.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συγκάτοικο του 20χρονου. Όπως τους ανέφερε, ο νεαρός τού είχε ομολογήσει ότι σκότωσε εκεί την 24χρονη, περιγράφοντάς του μάλιστα λεπτομέρειες της πράξης του.

Στη συνέχεια, ο 20χρονος εγκατέλειψε την Αθήνα, πέρασε αρχικά στην Ιταλία και κατόπιν στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τα ίχνη του για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η συνάντηση στον Κολωνό και οι τελευταίες ώρες της 24χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 24χρονη επισκέφθηκε στις 29 Οκτωβρίου το διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος στον Κολωνό. Εκεί εκτιμάται ότι σημειώθηκε η δολοφονία, χωρίς να έχει προηγηθεί σχεδιασμός, αλλά έπειτα από κάποια στιγμιαία αφορμή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, πιθανότατα με τη χρήση μαξιλαριού ή με άλλον τρόπο αποκλεισμού των αεροφόρων οδών.

Μετά τον θάνατό της, ο 20χρονος φέρεται να έντυσε πρόχειρα τη γυναίκα, να τύλιξε τη σορό της σε σακούλες και να την τοποθέτησε μέσα σε βαλίτσα. Ακολούθως, τη μετέφερε σε κάδο απορριμμάτων, θεωρώντας ότι θα την παραλάμβαναν τα συνεργεία καθαριότητας. Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα, καθάρισε τον χώρο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το διαμέρισμα αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, ενώ καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας ήταν και η μαρτυρία του συγκατοίκου του υπόπτου.

Από τη Φολέγανδρο στην Αθήνα – Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός της σορού

Πριν μεταβεί στην Αθήνα, η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. Έφτασε στην πρωτεύουσα στις 28 Οκτωβρίου και την ίδια ημέρα συναντήθηκε με φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο ανέφερε ότι σκόπευε να πάει στο κέντρο της πόλης για καφέ.

Από τις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο, δεν υπήρξε ξανά επικοινωνία μαζί της. Ο φίλος της, καθώς δεν είχε νέα της για αρκετές ημέρες, δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Αρχικά, οι αστυνομικοί εξέτασαν τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν την 24χρονη, ωστόσο η εμπλοκή του στην υπόθεση αποκλείστηκε. Στη συνέχεια, οι έρευνες στράφηκαν και σε άλλα πρόσωπα που είχαν γνωρίσει την 24χρονη, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος, τα ίχνη του οποίου οδήγησαν τους αστυνομικούς στο διαμέρισμα του Κολωνού.

Η σορός της 24χρονης εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ταυτοποίησή της έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία θανάτου, ενώ στη σορό δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις. Τα πόδια της, ωστόσο, ήταν δεμένα.

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