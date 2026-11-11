Αστυνομική επιχείρηση σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης – 10 προσαγωγές, μία σύλληψη (Photos/Video)

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Επιχείρηση σε σύνδεσμο οπαδών γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, 11/11, η Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης έγιναν δέκα προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, καθώς άτομα που βρίσκονταν έξω από τον σύνδεσμο φέρονται να είχαν καταλάβει τμήμα του δρόμου, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Πρόκειται για σύνδεσμο που ιδρύθηκε πρόσφατα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

Σημειώνεται ότι την ώρα της αστυνομικής επέμβασης βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, με τα γήπεδα να απέχουν μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος.

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