Ζεφύρι: Οικογενειακή υπόθεση η διακίνηση ναρκωτικών – Τα προσωνύμια, τα μέτρα ασφαλείας και τα 12 σπίτια-σημεία πώλησης

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Ομάδες οικογενειών φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στο Ζεφύρι, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία με συνολικά 36 συλλήψεις. Στην υπόθεση εμπλέκονται μέλη διαφορετικών οικογενειών, ενώ η παράνομη δραστηριότητα είχε απλωθεί σε τουλάχιστον 12 κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, έχουν καταγραφεί 396 συναλλαγές με αγοραστές ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στη λειτουργία του δικτύου.

Ειδικότερα, συνελήφθη 43χρονη μαζί με τρεις γιους της, ηλικίας 24 και 19 ετών μεταξύ άλλων, καθώς και μία κόρη της, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω της εγκυμοσύνης της.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης μία 18χρονη με το προσωνύμιο «Μπουμπού», μία 44χρονη γνωστή ως «Φιλιώ», η 30χρονη αδελφή της, που χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Άννα» και «Βενετία», καθώς και η 66χρονη μητέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είναι Ρομά, χωρίς αυτό να αφορά το σύνολο των συλληφθέντων.

Δώδεκα κατοικίες και εκατοντάδες συναλλαγές

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου, όταν οι αστυνομικές Αρχές έλαβαν πληροφορίες για πρόσωπα που φέρονταν να διακινούν ναρκωτικά στο Ζεφύρι. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από την οποία προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα εκτεινόταν σε τουλάχιστον 12 κατοικίες.

Στα συγκεκριμένα σπίτια κατέφθαναν καθημερινά άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες, αναζητώντας τις δόσεις τους. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν συνολικά 396 διακινήσεις, ενώ σε κάθε κατοικία φέρεται να λειτουργούσε διαφορετική ομάδα του κυκλώματος.

Η έρευνα έδειξε ότι οι 12 κατοικίες δεν λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αλλά αποτελούσαν ένα συντονισμένο δίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν αρχικά με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια λάμβαναν κατεύθυνση προς τα σπίτια από όπου μπορούσαν να προμηθευτούν τις ναρκωτικές ουσίες.

Ενδεικτική της καθημερινής κίνησης ήταν η σύλληψη 24 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε πρόσωπα τα οποία έβγαιναν από τις συγκεκριμένες κατοικίες.

Οχυρωμένα σπίτια και κρυψώνες σε οικόπεδα

Τα μέλη του δικτύου είχαν λάβει ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα για την αποφυγή του εντοπισμού τους από την Αστυνομία. Στις περισσότερες κατοικίες είχαν εγκατασταθεί πόρτες ασφαλείας, καγκελόπορτες, κάμερες παρακολούθησης και κιγκλιδώματα.

Παράλληλα, οι χώροι προστατεύονταν από ψηλούς τοίχους και μάντρες με συρματοπλέγματα, ενώ υπήρχαν άτομα που παρακολουθούσαν την κίνηση στον δρόμο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόροι.

Για την αποθήκευση και την απόκρυψη των ναρκωτικών χρησιμοποιούνταν όχι μόνο οι κατοικίες, αλλά και γειτονικοί ακάλυπτοι χώροι και οικόπεδα.

Στις έρευνες εντοπίστηκαν ακόμη μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και χειρόγραφες καταγραφές με ονόματα και μικρά χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν επίσης ένα βραχιόλι-ταυτότητα, μία χρυσή αλυσίδα με κρεμαστό μενταγιόν βυζαντινής τεχνοτροπίας και ένα δεύτερο μενταγιόν σε σχήμα λίρας.

Τα ευρήματα των Αρχών και οι κατηγορίες σε βάρος των 36 συλληφθέντων

Κατά τις έρευνες στις 12 κατοικίες, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία κατασχέθηκαν. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης

47 φυσίγγια

18 κάμερες και τέσσερα καταγραφικά συστήματα

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

ένα αεροβόλο πιστόλι

μία σιδερογροθιά

5 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρα σημειώματα

Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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