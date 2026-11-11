Ζεφύρι: «Ντου» της αστυνομίας σε 12 σπίτια – «φρούρια» που διακινούνταν ναρκωτικά – 36 συλλήψεις, βίντεο με την έφοδο

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Καρέ καρέ κατέγραψε η αστυνομία την συντονισμένη έφοδο που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής σε 12 σπίτια σε οικισμούς του Ζεφυρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 36 ατόμων, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής (Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Βαρβάρας), της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 36 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πολλά από τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη διερεύνηση πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, σχετικά με άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια οικισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Πώς είχε στηθεί η… φάμπρικα των ναρκωτικών

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ύπαρξη οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026.

Το δίκτυο λειτουργούσε μέσω 12 κατοικιών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους. Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε αυξημένη καθημερινή προσέλευση ατόμων στις συγκεκριμένες οικίες.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι υποψήφιοι αγοραστές φέρονται να επικοινωνούσαν προηγουμένως με μέλη της οργάνωσης και στη συνέχεια να προσέρχονταν στις κατοικίες για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας είναι ότι ελέγχθηκαν 24 άτομα που εξήλθαν από τις επίμαχες κατοικίες και συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν συνολικά 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε άτομα που μετέβαιναν στις κατοικίες για να προμηθευτούν ουσίες.

Κάμερες, πόρτες ασφαλείας και συραματοπλέγματα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και ελεγχόμενης πρόσβασης στις κατοικίες που χρησιμοποιούσαν.

Ειδικότερα, είχαν εγκαταστήσει πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες επιτήρησης, επιχειρώντας να ελέγχουν την πρόσβαση στους χώρους δραστηριοποίησής τους.

Επιπλέον, φέρονται να πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση των κατοικιών, ενώ απέκρυπταν ναρκωτικές ουσίες σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες του δικτύου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης

47 φυσίγγια

18 κάμερες επιτήρησης και 4 καταγραφικά συστήματα

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία σιδερογροθιά

5 κινητά τηλέφωνα

Ιδιόχειρα σημειώματα

Οι 36 συλληφθέντες οδηγήθηκαν, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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