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Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ο Βαγγέλης Λιάκος με ανάρτησή του στο Facebook, μετά τις κατηγορίες για απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο των αδελφών του.

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιάκος πέρασε στις 10 το πρωί του Σαββάτου την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου όπου συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, τονίζοντας πως «έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», αναφέρει.

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