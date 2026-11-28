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Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην ευρωζώνη σκαρφάλωσε στο 20,8% και οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ε.Ε. μπήκαν τον Οκτώβριο στο 72%. Για την Ελλάδα, το νέο κύμα ενεργειακών αναταράξεων δεν μένει στις κιλοβατώρες και στα καύσιμα – χτυπά κατευθείαν το καλάθι του σούπερ μάρκετ και την οικονομική αντοχή του 2027.

Όταν ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη φτάνει τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας και μόνο ο ενεργειακός πληθωρισμός καταγράφει άλμα 20,8%, η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Η προειδοποίηση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητή της Τράπεζας της Πορτογαλίας Άλβαρο Σάντος Περέιρα, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει το δεύτερο μεγάλο ενεργειακό σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια μετά το 2022, αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού ενόψει του 2027.

Το κρίσιμο ερώτημα για την ΕΚΤ – και ακόμη πιο κρίσιμο για τα ελληνικά νοικοκυριά – είναι αν η νέα ενεργειακή ανατίμηση θα μείνει στα καύσιμα και στο ρεύμα ή θα περάσει ευρύτερα στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Στην πράξη, η ελληνική αγορά έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, το κύμα μεταφέρεται με ταχύτητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα μεταφορικά και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το «καυτό» μέτωπο του φυσικού αερίου και τα σενάρια του χειμώνα

Η ανησυχία των κεντρικών τραπεζών εστιάζεται στις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, την ώρα που η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαταραχές στη διέλευση δεξαμενόπλοιων προσθέτει επιπλέον νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Στη βόρεια Ευρώπη, τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου αυξάνουν τον κίνδυνο για διαταραχές και πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βαρύ χειμώνα.

Τα στοιχεία της έκθεσης Winter Supply Outlook 2026/27 του ENTSOG δείχνουν καθαρά πόσο λεπτή είναι η ισορροπία: με τις υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ε.Ε. να βρίσκονται την 1η Οκτωβρίου 2026 στο 72% (811 TWh), οι προοπτικές αλλάζουν δραματικά ανάλογα με τον καιρό και την αγορά LNG. Σε έναν κανονικό χειμώνα, τα αποθέματα εκτιμάται ότι θα κλείσουν από 29% σε βέλτιστες συνθήκες έως 13% σε πιο σφιχτή αγορά.

Σε έναν ψυχρό χειμώνα με περιορισμένο LNG μπορεί να κατέβουν στο 11%, κοντά στα βασικά αποθέματα, ενώ ο συνδυασμός παγωνιάς, περιορισμένου LNG και διακοπών σε αγωγούς (όπως ο Europipe 2 ή ροές από Αλγερία/Ρωσία) μπορεί να φέρει μέτρα μείωσης ζήτησης έως και 15%. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, με τις αποθήκες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μια παρατεταμένη περίοδος ψύχους δοκιμάζει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Γιατί το ενεργειακό σοκ χτυπά το σούπερ μάρκετ

Για την Ελλάδα, η ενεργειακή πίεση δεν σταματά στον λογαριασμό του ρεύματος ή της θέρμανσης. Στη χώρα μας το κόστος ενέργειας λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για το σύνολο της καθημερινότητας: από τη μεταφορά των τροφίμων και τη λειτουργία των ψυγείων και των αποθηκών μέχρι τη συσκευασία, τη μεταποίηση και τη λιανική.

Όταν οι τιμές των καυσίμων και του ρεύματος ανεβαίνουν, οι προμηθευτές και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δέχονται πιέσεις σε μεταφορικά και λειτουργικά έξοδα. Ακόμη κι όταν ο ονομαστικός πληθωρισμός εμφανίζεται συγκρατημένος σε σχέση με τα ακραία κύματα του παρελθόντος, οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής διατηρούνται σε υψηλή βάση, ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό: ο καταναλωτής πληρώνει ακριβότερα τόσο για να ζεσταθεί ή να μετακινηθεί όσο και για να γεμίσει το καλάθι του, ενώ τα περιθώρια αποταμίευσης στενεύουν επικίνδυνα.

Τι μας περιμένει το 2027

Το 2027 προδιαγράφεται ως χρονιά δοκιμασίας για την αντοχή της πραγματικής οικονομίας. Αν ο χειμώνας 2026-2027 αποδειχθεί βαρύς, οι πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος θα επηρεάσουν άμεσα το ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δυσκολεύοντας τη νομισματική διαχείριση της ΕΚΤ εφόσον οι ανατιμήσεις περάσουν ευρύτερα στην οικονομία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε μια οικονομία που αντέχει και σε μια άλλη που πιέζεται βρίσκεται στην πραγματική παραγωγικότητα, στον έλεγχο του κόστους και στη χρηματοοικονομική υγεία. Για τα νοικοκυριά, το 2027 απαιτεί προσεκτικό προϋπολογισμό απέναντι στη συνδυαστική πίεση ενέργειας και σούπερ μάρκετ· για τις επιχειρήσεις, απαιτεί θωράκιση από περιττά χρέη και ακριβό δανεισμό, ώστε ένα νέο ενεργειακό κύμα να μην τινάξει στον αέρα τον επαγγελματικό προγραμματισμό.

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