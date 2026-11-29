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Μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων στην ηπειρωτική Ισπανία τα exit poll δείχνουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του Φεϊχό, αλλά χωρίς πλειοψηφία, με τους Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ να είναι στο 28,8%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση, το PP αναμένεται να συγκεντρώσει από 129 έως 134 έδρες, με ποσοστό 32,2% των ψήφων. Σε συνεργασία με το Vox, το οποίο εκτιμάται ότι θα λάβει από 44 έως 48 έδρες, με ποσοστό 16,2%, καθώς και με τις δύο έδρες του UPN, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στο χαμηλότερο σενάριο, τα δεξιά κόμματα θα συγκέντρωναν συνολικά 175 έδρες, δηλαδή μία λιγότερη από την απόλυτη πλειοψηφία. Ωστόσο, ορισμένες έδρες βρίσκονται υπό διεκδίκηση μεταξύ PP και Vox, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τα δύο κόμματα μαζί πάνω από το όριο των 176 βουλευτών.

Στο μεσαίο σενάριο της εκτίμησης, τα δύο δεξιά κόμματα ξεπερνούν με άνεση το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, με ποσοστό 28,8% των ψήφων, εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει από 119 έως 124 έδρες.

Το Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) περιορίζεται στις 10 έως 11 έδρες, συγκεντρώνοντας το 5,7% των ψήφων.

Σε άλλο exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

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