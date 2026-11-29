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Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η 45χρονη «Μαρκέλλα» που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε ένα από τα δύο κυκλώματα που εξαπατούσαν το Δημόσιο, εκδίδοντας εικονικές αποδείξεις για έξοδα διαμονής αστυνομικών και άλλων ενστόλων.

Η 45χρονη αρνείται τις κατηγορίες και απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε τη νόμιμη επιχειρηματική της δραστηριότητα, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχω νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, από την οποία μόνο το 2026 κατέβαλα στο Δημόσιο φόρους ύψους 2.800.000 ευρώ».

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και η μητέρα της, ενώ τρεις ακόμη κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Από την πλευρά της, εργαζόμενη στην επιχείρηση της 45χρονης φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας της. «Εργαζόμουν στην εταιρεία, χωρίς να έχει υποπέσει στην αντίληψή μου οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Εγώ έκανα απλώς τη δουλειά μου. Δεν θα μπορούσα να έχω υποψιαστεί το οτιδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που έβλεπα ότι συνεργαζόμασταν με ένστολους», φέρεται να ανέφερε στην απολογία της.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανακοίνωσης των αποφάσεων ανακριτή και εισαγγελέα για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, οι οποίοι ενημερώνονται αυτή την ώρα για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

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