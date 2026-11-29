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Η Εθνική μπάσκετ ηττήθηκε από την Ισπανία και το… τέλος μιας εποχής ίσως ήρθε απόψε καθώς μετά από 24 χρόνια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν θα συμμετέχει σε Μουντομπάσκετ, με μια σειρά παικτών να αποχαιρετά πλέον την γαλανόλευκοι.

Οι Ισπανοί μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που η εθνική μας αντιστάθηκε, πάτησαν γκάζι και με ένα επι μέρους σκορ 25-13, έχτισαν μια δηψίφια διαφορά και δεν απειλήθηκαν ξανά, κερδίζοντας με 83-74…

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74

Η Εθνική μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και με τον Παπανικολάου πήρε προβάδισμα 3-6 στο 2΄. Η Ισπανία αντέδρασε άμεσα, απαντώντας με επιμέρους 9-0 για το 12-6 στο 5΄, όμως ο Τολιόπουλος ανέλαβε δράση από την περιφέρεια και με δύο διαδοχικά τρίποντα έφερε το παιχνίδι στα ίσα (12-12, 6΄). Η συνέχεια βρήκε τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, με τον Παπανικολάου να διαμορφώνει το 24-25 στο 11΄ και τον Νετζήπογλου να δίνει σημαντική επιθετική ώθηση στην ελληνική ομάδα, οδηγώντας την στο +7 (29-36, 15΄). Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος τους έφερε μπροστά με 39-36 στο 18΄, πριν ο Χατζηδάκης διαμορφώσει το 41-40 του πρώτου ημιχρόνου.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια άλλαξε τις ισορροπίες, με την Ισπανία να επιβάλλει τον ρυθμό της και να εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά της Εθνικής. Το τρίποντο του Μπριθουέλα στον αιφνιδιασμό ανέβασε τη διαφορά στους 10 πόντους (50-40, 23΄), με τον Παπανικολάου να δίνει προσωρινά λύση από τα 6,75 (50-43, 24΄). Οι Ίβηρες, όμως, συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και ξέφυγαν εκ νέου με +15 (59-44, 26΄), ενώ έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +13 (66-53). Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τους Πλώτα και Τολιόπουλο να μειώνουν σε 64-53 στο 29΄, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης. Η Ισπανία διατήρησε διψήφιο προβάδισμα (72-59, 34΄), με τον Ντόρσεϊ και τον Πλώτα να μειώνουν σε 77-71 στα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν οι γηπεδούχοι διαμορφώσουν το τελικό 83-74.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής ο Βασίλης Τολιόπουλος με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου τον ακολούθησε με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Νίκος Πλώτας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Ανδρών. Από την Ισπανία ξεχώρισαν οι Φρανσις Αλόνσο και Ντάριο Μπριθουέλα με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέιτς (Σλοβενία), Χοροζόβ (Βουλγαρία), Προτς (Πολωνία)

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Τσους Ματέο): Κάρδενας 9 (1), Πραντίγια, Φερνάντεθ 9 (1), Μπριθουέλα 13 (3), Αλόνσο 14 (4), Ουίλι Ερνανγκόμεθ 9, Αμπάλδε 9 (1), Γιούστα, Οριόλα 4, Σεντ-Σουπερί 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 11 (2), Πάρα 3 (1).

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (1), Λούντζης 2, Τολιόπουλος 21 (3), Χατζηδάκης 6, Παπανικολάου 15 (2), Περσίδης 2, Νετζήπογλου 8 (1), Καραγιαννίδης 3, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Πλώτας 4, Νικολαΐδης, Μπαζίνας.

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