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Ο ΟΦΗ δυσκολεύτηκε, αλλά έκαμψε την αντίσταση του Λεβαδειακού (1-0) με γκολ του Θεοδοσουλάκη, διατηρώντας την έκτη θέση στη βαθμολογίας της Super League.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δε βοήθησαν να παιχτεί ποδόσφαιρο αξιώσεων. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Κρητικοί κυριάρχησαν στην κατοχή της μπάλας, αναζητώντας το γκολ. Μέσα σε ένα τρίλεπτο, ο Ελιάσι σε δύο περιπτώσεις αρνήθηκε το γκολ στον Κωστούλα (15’, 17’) αλλά τη μεγάλη ευκαιρία την έχασαν οι Βοιωτοί λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Βήχος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Κομπνάν πρόλαβε κι έβαλε την προβολή προ του Σιέλη, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει ενστικτωδώς. Στην επαναφορά, ο Σιέλης σηκώθηκε και κόντραρε τον επερχόμενο Μανθάτη, παραχωρώντας κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα του β’ μέρους, όταν μετά από φάση διαρκείας, ο Μπουχαλάκης σούταρε δυνατά αλλά και ψηλά από το ύψος του πέναλτι.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Κομπνάν «ρόλαρε» ωραία πάνω στον Κρίζμανιτς, αλλά το δεξί πλασέ του δεν ανησύχησε τον Χριστογεώργο. Για να έρθει στο επόμενο λεπτό, το 1-0. Ο Μπουχαλάκης βρήκε στα αριστερά τον Αθανασίου, ο αριστερός μπακ σέντραρε χαμηλά και ο Θεοδοσουλάκης με προβολή πρόλαβε άπαντες σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ελιάσι. Ο Ισραηλινός τερματοφύλακας είχε ξανά δουλειά, διώχνοντας σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Αθανασίου (67’).

Το φάουλ του Ανδρούτσου (72’) βρήκε δίχτυα αλλά από την εξωτερική πλευρά, με τον ΟΦΗ να αναζητά δεύτερο γκολ ώστε να «κλειδώσει» τη νίκη. Δεν το βρήκε ούτε με τον Νους (79’) που σούταρε μεν δυνατά, αλλά στη σταθερή αγκαλιά του Ελιάσι. Οι Βοιωτοί έψαξαν στα τελευταία λεπτά την ισοφάριση, όμως «καθαρή» ευκαιρία δε δημιούργησαν κι έτσι έμειναν στο «μηδέν».

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις επιτυχίες ανεβαίνοντας στους 20 βαθμούς, μένοντας σταθερά στην 6η θέση. Μεσοβδόμαδα η ομάδα του Χρήστου Κόντη υποδέχεται στο Παγκρήτιο () τον Βόλο για το Κύπελλο 2/12, 19:00) ενώ ακολουθεί το ματς πρωταθλήματος στο ίδιο γήπεδο (6/12, 18:00) κόντρα στον Ηρακλή. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, παρέμεινε προτελευταίος με 7 βαθμούς μαζί με τον Ατρόμητο και θα ετοιμαστεί για το κρίσιμο παιχνίδι για τη Super League κόντρα στην Καλαμάτα στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης (6/12, 15:00).

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Νους, Κωστούλας, Χριστογεώργος – Βήχος, Φίλων, Ποπέσκου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (65’ Ανδρούτσος), Καραχάλιος (78’ Κανελλόπουλος), Νους (89’ Σιτμαλίδης), Χατζηγιοβάνης (65’ Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Βήχος, Πάνζο, Κορνέζος, Φίλων (69’ Εμμανουηλίδης), Ελνένι, Ούρσι (51’ Βρακάς), Μανθάτης (69’ Πάντεα), Ποπέσκου (80’ Γκούμας), Κομπνάν, Σουτ (69’ Εντιαγέ).

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