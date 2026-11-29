Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κακοκαιρία οδήγησε σε αναβολές αγώνων σε πολλά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Από το μεσημέρι και μετά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, έχουν ληφθεί και οι ανάλογες αποφάσεις.

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις

Σε αναβολή αγώνων A, B, Γ κατηγορίας, καθώς και υποδομών, προχώρησε για σήμερα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ανακοίνωσε πως: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν από το μεσημέρι και μετά η Επιτροπή Πρωταθλήματος αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων από τις 14.30 που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα».

Αναβολή αγώνων του πρωταθλήματος Κ11 ανακοίνωσε η ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής.

Aναβλήθηκαν οι σημερινοί αγώνες από την ΕΠΣ Δυτικής Αττικής.

Στην Εύβοια αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Κυριακής, ανακοίνωσε η ΕΠΣ Ευβοίας.

Στην ΕΠΣ Κορινθίας ανακοίνωσαν αναβολή των σημερινών αγώνων Β κατηγορίας (η Α είχε γίνει χθες).

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβάλλονται όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών της Κυριακής», ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.

Η ΕΠΣ Κέρκυρας έχει αναβάλλει τους σημερινούς αγώνες των πρωταθλημάτων Α’ και Β’ κατηγορίας και τους έχει μεταθέσει το επόμενο Σαββατοκύριακο 5-6/12/2026.

Η ΕΠΣ Δωδεκανήσων ανέβαλε ορισμένους αγώνες λόγω αλλαγών στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής για τον Νόιερ: Αποσύρεται το καλοκαίρι από την ενεργό δράση ο θρυλικός τερματοφύλακας

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η κακομαθημένη κόκκινη ΚΑΕ μετράει θιγμένη… καταγγελίες, η παρότρυνση σε βία δεν θα μένει ατιμώρητη»

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Οκτώ οι καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός – Η εμμονή πλέον δεν κρύβεται»