Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στην Σκόπελο, και τη Ρόδο.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα την περιοχή Πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 20 κλήσεις για την Εύβοια, πραγματοποιώντας 19 κοπές δένδρων.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το evima.gr, πλημμύρισαν δρόμοι στη Χαλκίδα ενώ βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Πρόβλήματα στην Αττική, «φούσκωσε» ο Κηφισός

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλημμυρισμένους δρόμους, με το Πέραμα να καταγράφει 85 χιλιοστά βροχής έως το βράδυ της Τρίτης.

Η κακοκαιρία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές, καθώς η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό ανέβηκε επικίνδυνα από τον μεγάλο όγκο νερού.

Το ποτάμι έφτασε στα όριά του, κινητοποιώντας αμέσως τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης στον Πειραιά, πλημμύρισε ο σταθμός του ηλεκτρικού.

Διακόπηκε επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου – Ωρωπού, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», στην περιοχή του Ωρωπού.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Αττική έγιναν 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων.

Σήμερα, Τετάρτη (14/10), αναμένεται να είναι ακόμη μία δύσκολη ημέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Εύβοια, στις Σποράδες και πιθανώς στη Βόρεια Αττική.

Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο

Η Σκιάθος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, με τη δυνατή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες στον κεντρικό πεζόδρομο και σε παράπλευρους δρόμους του οικισμού. Νερά εισέβαλαν σε καταστήματα, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σημαντικές δυσκολίες αναφέρθηκαν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά.

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες στην περιφερειακή οδό, όπου η κυκλοφορία στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης διεξαγόταν με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα η διέλευση των οχημάτων είχε καταστεί σχεδόν αδύνατη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νησί, διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε περίπου τη μισή Σκιάθο.

Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Πολιτική Προστασία έστειλε εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.

Πέρα από τη Σκιάθο, προειδοποιητικό μήνυμα του 112 είχε αποσταλεί ήδη από τις 15:45 της Τρίτης σε όσους βρίσκονται σε Σκύρο και Σποράδες.

Ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της έκτασης των προβλημάτων.

Οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή χειμάρρους.

«Ήχησε» το 112 στη Ρόδο

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί της Τετάρτης και τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 στις 10:44 στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης νερών.

Πηγή: ΕΡΤ

Πηγή: ΕΡΤ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Delos» αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ίο.

Για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Κλειστά σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Σε αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σχολείων προχώρησαν δήμοι και περιφερειακές αρχές, λόγω της επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων και των πιθανών προβλημάτων στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στην Εύβοια, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη. Στα ανατολικά τμήματα του δήμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται η δημοτική αρχή, το ύψος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί στους Δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων και Κύμης – Αλιβερίου. Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, καθώς και του δημοτικού παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου το μέτρο καλύπτει επίσης όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Στη Σκιάθο, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ούτε ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός. Αντίστοιχα, στη Σκόπελο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, των παιδικών σταθμών, των μονάδων προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων. Η απόφαση αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ελήφθη προληπτικά για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

Στην Αττική δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων για σήμερα, χωρίς να αποκλείονται τοπικές αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων. Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων και των σχολικών μονάδων πριν από τη μετακίνηση των παιδιών.

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