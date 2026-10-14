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ΕΛΛΑΔΑ

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14.10.2026 08:26

Μπαράζ κινητοποιήσεων από τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα

14.10.2026 08:26
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Σε νέες κινητοποιήσεις προβαίνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις με διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια. 

Οι συνταξιούχοι απαιτούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή του 70% στις συντάξεις χηρείας, χορήγηση επιδόματος 400 ευρώ χωρίς ηλικιακούς όρους, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Επιπλέον, διεκδικούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενίσχυση του προσωπικού στις δημόσιες δομές Υγείας και επαναφορά κοινωνικών παροχών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα, με παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 11:00. 

Παράλληλα, τα σωματεία της Αχαΐας προχωρούν σε συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ Πάτρας, στις 10:00, για το ζήτημα των συντάξεων χηρείας και τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου προγραμματίζεται περιφερειακή συγκέντρωση στην Πρέβεζα, με τη συμμετοχή οργανώσεων από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και το Ιόνιο. 

Στις 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Λιβαδειά, για τις 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, στις 10:00, με πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι της Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν παμπελοποννησιακή συγκέντρωση στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη, στις 11:00. Ο κύκλος των κινητοποιήσεων θα συνεχιστεί στην Κρήτη, με παγκρήτιο συλλαλητήριο την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 11:00, στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο.

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