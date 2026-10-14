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14.10.2026 09:13

Θεσσαλονίκη: 17χρονος έδειρε συμμαθητή του και τον απείλησε με βίντεο για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο

14.10.2026 09:13
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Με χειροπέδες κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος απείλησε συνομήλικο συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του.

Ο ξυλοδαρμός του μαθητή σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην Καλαμαριά.

Δράστες φέρεται να ήταν ο 17χρονος μαζί με άλλα άτομα, τα οποία συμμετείχαν τόσο στην επίθεση εναντίον του όσο και στην κλοπή, καθώς του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, αφού ο 17χρονος που συνελήφθη κατηγορείται ότι χθες απείλησε ξανά τον συμμαθητή του, λέγοντάς του ότι θα δημοσιεύσει το βίντεο από την επίθεση για να τον διασύρει, αν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο.

Τελικά, ο ανήλικος συνελήφθη μετά από καταγγελία του θύματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, κλοπή, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο 17χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

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