search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 02:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 00:26

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

14.10.2026 00:26
maxairi 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα.

Οι κατηγορούμενοι, που είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρονται κατά την απολογία τους να ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι που είχε μαζί του.

Ο 18χρονος αναφέρθηκε σε διαπληκτισμό που είχαν με το θύμα το οποίο «χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου» όπως φέρεται να τόνισε. Όπως υπογράμμισε ο 18χρονος, ήταν εκείνος που χτύπησε τον 32χρονο στα πόδια «όχι με πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου, γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα».

Ο έτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι προσπάθησε να αμυνθεί καθώς δέχτηκε επίθεση από τον 32χρονο, ο οποίος τον χτύπησε στο πρόσωπο. Τόνισε δε, ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μαζί του μαχαίρι και ούτε είχαν πρόθεση να χτυπήσουν κάποιον.

«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Καπνογόνα και πανό για τη φοιτητική στέγη μπροστά στη Βουλή – Ένταση με φοιτητές και ΜΑΤ στο Σύνταγμα (Photos)

Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tresoldi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

ballistic-missile
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι

osfp valencia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Μυθική ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια και νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση με 102-97

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

vretania-ai
ΚΟΣΜΟΣ

Μια Βρετανίδα βουλευτής ΑμεΑ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που εκφώνησε ομιλία με φωνή παραγόμενη από Τεχνητή Νοημοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 01:28
Tresoldi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

ballistic-missile
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι

osfp valencia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Μυθική ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια και νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση με 102-97

1 / 3