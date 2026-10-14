Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

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Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα.

Οι κατηγορούμενοι, που είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρονται κατά την απολογία τους να ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι που είχε μαζί του.

Ο 18χρονος αναφέρθηκε σε διαπληκτισμό που είχαν με το θύμα το οποίο «χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου» όπως φέρεται να τόνισε. Όπως υπογράμμισε ο 18χρονος, ήταν εκείνος που χτύπησε τον 32χρονο στα πόδια «όχι με πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου, γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα».

Ο έτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι προσπάθησε να αμυνθεί καθώς δέχτηκε επίθεση από τον 32χρονο, ο οποίος τον χτύπησε στο πρόσωπο. Τόνισε δε, ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μαζί του μαχαίρι και ούτε είχαν πρόθεση να χτυπήσουν κάποιον.

«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε», σημείωσε.

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