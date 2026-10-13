Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

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Σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική το βράδυ της Τρίτης, 13/10. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε περιοχές των Μεγάρων, του Πικερμίου και του Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Στα Μέγαρα, τα μέτρα αφορούν τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία προς Αθήνα έχει διακοπεί και τα οχήματα διέρχονται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ σε δύο ακόμη σημεία, στο Πικέρμι και στον Πειραιά.
Με βάση την ενημέρωση της Τροχαίας στις 21:19, οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν τα εξής:
Οι παραπάνω παρεμβάσεις συνδέονται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές.
Η πρώτη ανακοίνωση της Τροχαίας εκδόθηκε στις 21:07 και αφορούσε το τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα. Στη νεότερη ενημέρωση, στις 21:19, προστέθηκαν τα σημεία του Πικερμίου και του Πειραιά.
Οι οδηγοί που πρόκειται να περάσουν από τις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους.
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