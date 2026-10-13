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13.10.2026 22:04

Κακοκαιρία στην Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

13.10.2026 22:04
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Σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική το βράδυ της Τρίτης, 13/10. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε περιοχές των Μεγάρων, του Πικερμίου και του Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στα Μέγαρα, τα μέτρα αφορούν τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία προς Αθήνα έχει διακοπεί και τα οχήματα διέρχονται μέσω του αντίθετου ρεύματος. Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ σε δύο ακόμη σημεία, στο Πικέρμι και στον Πειραιά.

Σε ποια σημεία εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με βάση την ενημέρωση της Τροχαίας στις 21:19, οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν τα εξής:

  • Πικέρμι: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου.
  • Μέγαρα: Διακοπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το 39,5ο έως το 39,7ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται με αντιδρόμηση, μέσω του αντίθετου ρεύματος.
  • Πειραιάς: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις συνδέονται με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η πρώτη ανακοίνωση της Τροχαίας εκδόθηκε στις 21:07 και αφορούσε το τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα. Στη νεότερη ενημέρωση, στις 21:19, προστέθηκαν τα σημεία του Πικερμίου και του Πειραιά.

Οι οδηγοί που πρόκειται να περάσουν από τις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους.

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ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 22:15
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