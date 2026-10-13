Ο Δούκας εκθέτει Στασινό για την Γκράβα…

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Συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ΤΕΕ για τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ο δήμος Αθηναίων απαντώντας στους ισχυρισμούς του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού ότι επίσημο αίτημα κατατέθηκε στις (9/10), παραπέμπει σε δήλωση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στις (6/10).

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 /10 με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας, μετά τις αναφορές για ύπαρξη οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο «Δήμαρχος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τόσο στις 8/10 κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αλλά και την Παρασκευή 9/10 καθώς και την Κυριακή 11/10. Και στις τρεις επικοινωνίες ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρόλα αυτά, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα Τρίτη στον χώρο της Γκράβας».

Ο δήμος Αθηναίων τονίζει ότι έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους και περιμένουν την απάντηση του ΤΕΕ για την προέλευση της περίεργης οσμής. «Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας.Ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό την απάντηση του ΤΕΕ στο ερώτημα: Από πού προήλθε η οσμή; Προκειμένου να ξαναβρεθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια, στον φυσικό τους χώρο.Γιατί για τον Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Τι λέει ο Στασινός

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υποστήριξε ότι το επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης υποβλήθηκε από το υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι το Σάββατο ορίστηκε εξειδικευμένος μηχανικός και ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε με νόημα: «Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ λέει ότι η πραγματογνωμοσύνη θα συνεχιστεί μέχρι να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, δεν αρκεί η επίκληση των τυπικών διαδικασιών, απαιτείται άμεση, ουσιαστική και διαφανής ανταπόκριση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

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