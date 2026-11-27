Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αρχίζει και διαμορφώνεται το παζλ όσον αφορά τη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια και το πρόγραμμα «Ηρακλής», καθώς τα κόμματα συγκροτούν το ένα μετά το άλλο τις λίστες με τα ονόματα των βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες στην Επιτροπή.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνθεσης, τότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση για την ανάδειξη του προεδρείου (πριν από τις γιορτές) – για τη θέση του προέδρου ακούγεται το όνομα του γαλάζιου βουλευτή Βοιωτίας Λευτέρη Κτιστάκη, ενώ ακολούθως τα κόμματα θα πρέπει να καταρτίσουν τις λίστες των μαρτύρων που θέλουν να κλητεύσουν στην Επιτροπή.

Ο κατάλογος των ονομάτων που παρέδωσε ήδη στον Νικήτα Κακλαμάνη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει τους παρακάτω 16 βουλευτές:

Πρόκειται για τους εξής βουλευτές: Γιώργος Βρεττάκος, Ιωάννης Γιώργος, Αγγελική Δεληκάρη, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφαλά, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Λευτέρης Κτιστάκης, Μιχάλης Λιβανός, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου, Θανάσης Παπαθανάσης, Φάνης Παπάς, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αποστείλει τη σχετική λίστα στη γραμματεία του προέδρου της Βουλής, όμως το ένα από τα πρόσωπα που θα προτάξει στη «μάχη» θεωρείται βέβαιο – εκτός απροόπτου -πως θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη αναμένεται, η οποία υπήρξε εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εξεταστικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Βασίλη Μεταξά και Μαρία Κομνηνάκα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – με πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε η εξεταστική – από τους Νίκο Παππά και Ζωή Αναστασοπούλου.

Από την Ελληνική Λύση στις εργασίες θα μετέχουν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, με αναπληρωτή του τον Στέλιο Φωτόπουλο, ενώ από τη Νίκη θα συμμετέχει ο Ανδρέας Βορύλλας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε πως θα δώσει δυναμικό «παρών» στις εργασίες της επιτροπής.

Μαρινάκης για Λιάκο: Του έγινε σύσταση να ανασταλούν οι δραστηριότητες των αδελφών του, αλλά… δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη

Πλεύρης για Ρουάντα: Δέκα θα στέλνουμε, εκατό θα αποχωρούν οικειοθελώς – Δε θέλουμε να ζήσουμε γεγονότα Θέουτας

Τσίπρας για ισπανικές εκλογές: Το «¡No pasarán!» της γενιάς μας απέναντι στην Ακροδεξιά