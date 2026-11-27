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Την πρωτοβουλία των 5 χωρών για την δημιουργία «κόμβου επιστροφής» μεταναστών στην Ρουάντα (return hub), υπερασπίστηκε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Λέσβου του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα.

Παρά την κριτική και τα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από αντιπολίτευση και φορείς και οργανώσεις για την συμμετοχή της στην πρωτοβουλία μαζί με την Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία, ο υπουργός υποστήριξε πως πρόκειται για ένα «ισχυρό όπλο πίεσης» μολονότι, σημείωσε, «δεν λύνεται το πρόβλημα στον απόλυτο βαθμό».

«Εμείς γεγονότα Θέουτα δεν θέλουμε να ζήσουμε, και η χώρα μας πήγε να το ζήσει το 2020» διαμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας στην βουλευτή του ΚΚΕ η οποία μίλησε για «σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης».

«Εσείς μιλάτε για δικαίωμα ενός ανθρώπου να έρχεται εδώ και να μην εκτοπίζεται παρά τη θέλησή του. Εμείς μιλάμε για το δικαίωμα των Ελλήνων να μην έρχεται κάποιος εδώ παρά τη θέλησή μας», ανέφερε ειδικότερα, ενώ επέμεινε πως με τα return hub «η Ευρώπη θα προστατεύεται», καθώς «οι παράνομοι μετανάστες δεν θα παραμένουν σε ευρωπαϊκό έδαφος».

«Δεν υπάρχει η απάντηση ότι επειδή κατάφερες να φτάσεις εδώ, θα κατσικωθείς στην Ελλάδα»

Σύμφωνα με τον υπουργό η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα που θα επιτρέψει για κάθε 10 μετανάστες που θα στέλνει η Ελλάδα στον κόμβο, άλλοι 10 να αποχωρούν οικειοθελώς:

«Ερχόμαστε πέντε χώρες και τι λέμε; Εάν έχουμε τη δυσκολία να μεταφέρουμε στη χώρα καταγωγής αυτομάτως, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουμε άδεια από κανέναν, μπορούμε να μεταφέρουμε σε μία τρίτη χώρα. Με αυτό τον τρόπο, θα πετύχουμε στους 10 που θα πάμε στη Ρουάντα, άλλοι 100 να αποχωρούν οικειοθελώς και να πηγαίνουν στη χώρα καταγωγής τους και θα δοθεί ένα σαφέστατο μήνυμα ότι πια δεν μπορείτε να εκβιάζεται μία Ευρώπη και συγκεκριμένα την Ελλάδα επειδή γνωρίζετε ότι η διαδικασία επιστροφής είναι πολύ δύσκολη».

«Έχεις να επιλέξεις» συνέχισε «εάν θα μείνεις μόνιμα στην Ρουάντα ή εάν θα επιστρέψεις στη χώρα καταγωγής σου. Η απάντηση όμως ότι “κατάφερες να φτάσεις στην Ελλάδα, θα κατσικωθείς χωρίς να έχεις κανένα δικαίωμα” δεν υπάρχει», σχολίασε σε άλλο σημείο.

Κατά τον ίδιο, παρά την έντονη πίεση που δέχεται η Κρήτη, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 23%. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το «project Ρουάντα», όπως το αποκάλεσε.

Κομνηνάκα: «Σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης» και «σκλαβοπάζαρο»

Από την πλευρά της η Μαρία Κομνηνάκα έκανε λόγο για «σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης» και για «κατάφωρη παραβίαση κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας». «Όταν ένας άνθρωπος εκτοπίζεται χωρίς τη θέλησή του δεν ονομάζεται κόμβος επιστροφής, ονομάζεται απαγωγή ή εξορία. Αυτά είναι απάνθρωπα, άγρια μέτρα βαρβαρότητας. Νομιμοποιείται το σκλαβοπάζαρο. Δεν είναι έγκλημα η μετανάστευση για να παίρνετε τέτοια μέτρα αποτροπής», υποστήριξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

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