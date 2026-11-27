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Δεκαπέντε χρόνια μετά τη διάλυση των R.E.M., ο Μάικλ Στάιπ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή, παρουσιάζοντας τον πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο της καριέρας του.

Ο 66χρονος τραγουδιστής έχει θέσει ως στόχο τον Μάιο του 2027 για την κυκλοφορία του άλμπουμ, ενώ το πρώτο single αναμένεται την Πρωτοχρονιά του ίδιου έτους, συνοδευόμενο από video.

Το χρονοδιάγραμμα αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, τον Οκτώβριο, στην οποία συμμετείχε και ο παραγωγός Andrew Watt, που έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του δίσκου.

Μετά το τέλος των R.E.M. το 2011, ο Στάιπ ασχολήθηκε με διαφορετικές μορφές τέχνης και μουσικά projects, προτού ξεκινήσει τις προσωπικές του κυκλοφορίες. Το 2019 παρουσίασε το «Your Capricious Soul» και έναν χρόνο αργότερα το «Drive to the Ocean», χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα ένα full-length album.

Σημαντική στιγμή για το νέο υλικό αποτέλεσε η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «The Rest of Ever» στην εκπομπή του Stephen Colbert, τον Απρίλιο του 2026.

Η συνεργασία με τον Andrew Watt προέκυψε μέσα από τον Έλτον Τζον και το τραγούδι «I Played the Fool», που δημιουργήθηκε για την τηλεοπτική σειρά Rooster. Παρότι η συγκεκριμένη σύνθεση δεν θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ, αποτέλεσε την αφετηρία μιας δημιουργικής σχέσης που συνεχίστηκε στο στούντιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή συμμετοχή της Peaches, για την οποία ο Στάιπ αποκάλυψε ότι έχει γράψει δύο μουσικά μέρη. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες συνθέσεις κινούνται σε disco κατευθύνσεις, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά του ήχου του.

Ο τίτλος και η λίστα τραγουδιών παραμένουν άγνωστα. Το βέβαιο είναι ότι το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την 1η Ιανουαρίου, ενώ ολόκληρο το άλμπουμ αναμένεται τον Μάιο όπως αποκάλυψε σε podcast της Μόνικα Λεβίνσκι.

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