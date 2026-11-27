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Δικογραφία 1.189 σελίδων σχηματίστηκε για την υπόθεση απάτης ενστόλων σε βάρος του Δημοσίου, στην οποία εμπλέκονται αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικοί, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.345 ονόματα ενστόλων, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και πειστήρια τα οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τεκμηριώνουν τη δράση και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Σύμφωνα με το skai.gr, αφετηρία της έρευνας αποτέλεσαν δύο ανώνυμες καταγγελίες που έφτασαν στους αστυνομικούς, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι δύο ανώνυμες καταγγελίες και οι αποζημιώσεις έως 5.000 ευρώ τον μήνα

Η πρώτη καταγγελία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22 Αυγούστου 2025 και αφορούσε αστυνομικούς που υπηρετούσαν στην περιφέρεια και μετακινούνταν για την ενίσχυση υπηρεσιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί λάμβαναν μηνιαίες αποζημιώσεις που έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ, προσκομίζοντας εικονικές αποδείξεις από ξενοδοχεία στα οποία υποτίθεται ότι διέμεναν.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι, εάν κάποιος αναζητούσε τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, θα διαπίστωνε ότι δεν ήταν διαθέσιμα στο κοινό. Οι αποδείξεις φέρονταν να εκδίδονται από διαφορετικές εταιρείες διαχείρισης καταλυμάτων, χωρίς φυσική έδρα, πίσω από τις οποίες βρισκόταν το ίδιο πρόσωπο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 εστάλη δεύτερη ανώνυμη καταγγελία, στην οποία γινόταν επίσης λόγος για μηνιαίες αποζημιώσεις έως 5.000 ευρώ σε αστυνομικούς που μετακινούνταν σε άλλες περιοχές από εκείνες όπου υπηρετούσαν, με την προσκόμιση πλαστών αποδείξεων διαμονής.

Στο δεύτερο μήνυμα κατονομάζονταν δύο πρόσωπα που φέρονταν να προμήθευαν τους αστυνομικούς με τις εικονικές αποδείξεις, ενώ αναφέρονταν και οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων τους:

Μία γυναίκα με το όνομα «Μαρκέλλα», η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, λάμβανε αμοιβή 250 ευρώ.

Ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος», ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, λάμβανε 170 ευρώ, πλέον του ποσού που αντιστοιχούσε στην επιβάρυνση για κάθε εκδιδόμενη απόδειξη.

Οι δύο καταγγελίες κινητοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, κατά τη διάρκεια της μυστικής έρευνας ακολούθησαν και άλλα ανώνυμα μηνύματα σχετικά με αστυνομικούς που φέρονται να επωφελήθηκαν από τη δράση του κυκλώματος και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η καταγγελία για αρχιφύλακα με μηνιαίο εισόδημα 6.000 ευρώ

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αρχιφύλακα, ο οποίος κατονομαζόταν σε ανώνυμη καταγγελία που εστάλη τον Απρίλιο του 2026.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, ο αρχιφύλακας καταγγελλόταν για:

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ψευδή υπεύθυνη δήλωση.

Ανυπακοή στη διαταγή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για τις αποσπάσεις.

Απόκρυψη εσόδων από την Εφορία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αστυνομικός διέμενε στην Αθήνα, σε ιδιόκτητη κατοικία, όπου ζούσε και η σύζυγός του, η οποία εργαζόταν στο Δημόσιο.

Παρά το γεγονός ότι διέμενε σε δικό του σπίτι, φέρεται να λάμβανε αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις και έξοδα διαμονής, με τη μηνιαία ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται από τον καταγγέλλοντα σε 4.200 ευρώ.

Μαζί με τον κανονικό μισθό του, το συνολικό μηνιαίο εισόδημά του φέρεται να έφτανε περίπου τις 6.000 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, να δηλώνεται στο σύνολό του στην Εφορία.

Στο ίδιο μήνυμα αναφερόταν ότι ο αρχιφύλακας δαπανούσε περίπου 100 ευρώ τον μήνα για την αγορά εικονικών αποδείξεων, μεταξύ άλλων από τη Μαρκέλλα.

Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες για την παράδοση των αποδείξεων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες βασικού μέλους του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε αναλάβει αποκλειστικά την παράδοση των αποδείξεων εικονικής διαμονής και την είσπραξη του προσυμφωνημένου αντιτίμου σε μετρητά.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε προκαθορισμένα σημεία στην Αττική, κυρίως κοντά σε υπηρεσίες της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσματα των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δημοσιεύει το skai.gr:

«Δώδεκα. Παιδιά σας έχω στείλει το email τέσσερις ώρες πριν, με δώδεκα παρά τέταρτο στην Ομόνοια το πρώτο σημείο, τώρα τι ώρα είναι;… Λοιπόν, άρα λογικά θα πάει κατευθείαν στο τέτοιο, στη ΓΑΔΑ… Εσύ τώρα πηγαίνεις, μέχρι δωδεκάμιση πρέπει να έχεις φτάσει ΓΑΔΑ, ντάξει, πες τους παιδιά θέλετε να ’ρθετε δώδεκα η ώρα ξέρω γω, δε ξέρω στις δώδεκα και δέκα ΓΑΔΑ; σας βολεύει;».

«Καλημέρα τι γίνεται;… 2 η ώρα θα είναι ο … εκεί στον σταθμό Λαρίσης για τις αποδείξεις».

«Αυτά τα έδωσα για τον Σεπτέμβρη, τα έδωσα στον … όταν είχε έρθει στο νησί κάτω».

Η τελευταία αναφορά αφορά τη Ρόδο, όπου είχε μετακινηθεί ο αστυνομικός με τον οποίο συνομιλούσε το συγκεκριμένο μέλος του κυκλώματος.

Η Μαρκέλλα και ο ρόλος της μητέρας της

Η Μαρκέλλα φέρεται να συγκρότησε και να διηύθυνε την πρώτη εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019.

Φέρεται να ήταν ο ιθύνων νους του κυκλώματος παροχής αποδείξεων εικονικής διαμονής, λαμβάνοντας τις αποφάσεις για τη λειτουργία του.

Ζωτικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να ήταν και η μητέρα της, η οποία επίσης κατηγορείται.

Ενδεικτική είναι συνομιλία μεταξύ των δύο γυναικών, στην οποία συζητούν για τη μείωση των τιμών των αποδείξεων στην Κρήτη, τις τραπεζικές πληρωμές και τον ανταγωνισμό με τον Γιώργο.

Ο διάλογος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία:

«Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη, θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε δέκα ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;».

«Στην έχω κατεβάσει εκατόν πενήντα, όσο δίνει αυτός και έχω πάρει όλα τα Σ.Α.Ε. και Μεσσαρά και…».

«Εντάξει, γιατί τώρα θα κοπεί, θα μπαίνουν όλα τράπεζα, δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτός μόνο έτσι θα σωθούμε».

«Θα τους … να ξέρεις μόλις μπει η τράπεζα. Θα τους τα παίρνω πενήντα-πενήντα να ξέρεις, μισά μισά θα τα παίρνουμε».

«Βασικά, θέλω κάτι…. Ρίξε όλες τις τιμές οριακά».

«Θα τις ρίξω ναι, θα τις ρίξω γιατί δεν γίνεται. Έχω βρει βέβαια, βρήκα και Αγία Γαλήνη πόσο δίνει, στην Κρήτη δίνει εκατόν πενήντα, καλά εκατόν πενήντα δίνω και γω τώρα για να μαζέψω τα Σ.Α.Ε.».

«Ρίξε, πες εκατόν σαράντα, πέσε λίγο πιο κάτω από τον Γιώργο».

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε επίσης ότι η μητέρα της Μαρκέλλας εμφανιζόταν ως «μπροστινή» σε ορισμένες από τις εταιρείες που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση των εικονικών αποδείξεων διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε να μην αποκαλυφθεί η κερδοφόρα δραστηριότητά τους.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι «πελάτες» δεν μπορούσαν να μεταβούν στο γραφείο για να καταβάλουν το προσυμφωνημένο αντίτιμο και ζητούσαν να πληρώσουν μέσω IRIS Payments, η ίδια δεν χρησιμοποιούσε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

Αντίθετα, χρησιμοποιούσε τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του συζύγου της, με αποτέλεσμα τα χρήματα να κατατίθενται σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Τα κρυμμένα μετρητά και οι επενδύσεις σε νόμιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Μαρκέλλα διατηρούσε πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, τόσο στο σπίτι της όσο και στην κατοικία των γονιών της.

Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα, ενώ η ίδια λάμβανε μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους.

Κατά την έρευνα στην κατοικία της, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδική σιδεριά, την οποία είχε εγκαταστήσει κατόπιν παραγγελίας για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων.

Παράλληλα, φέρεται να επένδυε τα κέρδη από την επίμαχη δραστηριότητα σε άλλες, καθ’ όλα νόμιμες επιχειρήσεις, διατηρώντας το προφίλ επιτυχημένης επιχειρηματία σε διαφορετικούς τομείς.

Ο Γιώργος και η δραστηριότητά του στον αθλητισμό

Ως αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο Γιώργος, ο οποίος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, επιδίωκε να παραμένει αφανής και κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί σε περίπτωση που τον αναζητούσαν οι διωκτικές Αρχές.

Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε αυτοκίνητα που ανήκαν επισήμως στον πατέρα του ή μισθωμένο όχημα, ενώ για τις επικοινωνίες του, ακόμη και τις προσωπικές, χρησιμοποιούσε διαδικτυακές εφαρμογές.

Ο ίδιος είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του επαγγελματικού και ημιεπαγγελματικού αθλητισμού.

Συγκεκριμένα:

Έχει διατελέσει πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος γυμναστικού συλλόγου.

Έχει αναλάβει το μάνατζμεντ ποδοσφαιρικής ομάδας.

Έχει εμπλακεί με ΚΑΕ της Α1 κατηγορίας.

Το ταξίδι στην Ταϊβάν και η επιχείρηση των «Αδιάφθορων»

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, η χρονική στιγμή της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων δεν ήταν τυχαία.

Ο άμεσος κίνδυνος φυγής του Γιώργου στο εξωτερικό και η ανησυχία της Μαρκέλλας, η οποία προσπαθούσε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτική, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην πραγματοποίηση της επιχείρησης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Στους αστυνομικούς είχαν φτάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γιώργος σχεδίαζε να ταξιδέψει με την οικογένειά του στην Ταϊβάν, χώρα την οποία επισκεπτόταν συχνά και στην οποία ορισμένες φορές παρέμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Όσον αφορά τη Μαρκέλλα, ενδεικτική της ανησυχίας της είναι ακόμη μία απομαγνητοφωνημένη συνομιλία με τη μητέρα της.

Το απόσπασμα της συνομιλίας:

«Ναι ρε μαμά αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο … είναι κάθετος…. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Αυτή, μου είπε ο … Μαρκέλλα ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση, θα τους βγάλουνε μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα μου λέει. Και για αυτό μου είπε αυτό που μου είπε. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία γιατί, να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο».

«Ναι. Όταν θα πάνε σε έλεγχο οι αστυνομικοί θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο».

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και βαριές κατηγορίες.

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