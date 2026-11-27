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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 26-11-2026 με α.α. 17/2026, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κακοκαιρία σε δύο φάσεις

Βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά και θα επηρεάσει τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 28/11-29/11/2026. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας το Σάββατο 28/11 κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή 29/11/2026 κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Το Σάββατο 28/11 (1η φάση της κακοκαιρίας) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς επίσης η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου 28/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ομάδα Χαρτών. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις πρωινές (05:00-08:00) (πάνω), τις μεσημεριανές (11:00-14:00) (μέση) και απογευματινές ώρες (17:00-20:00) (κάτω) του Σαββάτου 28/11/2026, καθώς επίσης οι θέσεις του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι, όπως υπολογίστηκαν από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Την Κυριακή 29/11 (2η φάση της κακοκαιρίας) τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά τμήματα, ενώ βαθμιαία στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.