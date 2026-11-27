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Πλήρως υιοθέτησε το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου την πρόταση της εισαγγελέως για την πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διεξαγωγή της δίκης.

Όπως έγραψε χθες το Cretalive, η πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση εισηγούνταν την παραπομπή σε δίκη 16 συνολικά κατηγορουμένων για τα γεγονότα της 31ης Οκτωβρίου και της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Εξ αυτών, οι 11 παραπέμπονται για τις δύο ανθρωποκτονίες: εννέα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη για την ανθρωποκτονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και δύο από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη για την ανθρωποκτονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Και στους 11 αποδίδονται απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Ειδικότερα, στους δύο προφυλακισμένους της πλευράς Καργάκη αποδίδονται τουλάχιστον 16 απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ άλλων και σε βάρος ανήλικου παιδιού, ενώ στους εννέα της πλευράς Φραγκιαδάκη τουλάχιστον τρεις.

Για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην έκρηξη της βόμβας παραπέμπονται έξι κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη, ενώ ένας ακόμα κατηγορούμενος της πλευράς Φραγκιαδάκη παραπέμπεται αποκλειστικά για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή.

Στον πυρήνα του σκεπτικού βρίσκεται η κρίση περί ύπαρξης κοινού ανθρωποκτόνου δόλου και συναυτουργίας, ανεξαρτήτως του ποιος κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα σε καθένα από τα δύο θύματα.

Τα σημεία διαφωνίας των δύο πλευρών

Μία πτυχή του εισαγγελικού σκεπτικού, το οποίο υιοθετεί πλήρως το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: αποδίδεται ενεργός ένοπλη εμπλοκή και στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη. Κατά την εισαγγελική κρίση, ο 39χρονος δεν υπήρξε μόνο αποδέκτης πυροβολισμών, αλλά είχε και ο ίδιος ενεργό συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό.

Πρόκειται για ισχυρισμό που διατυπώνεται από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τον οποίο αρνείται μετ’ επιτάσεως η πλευρά της οικογένειας Καργάκη. Η τελευταία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπός της έπεσε θύμα ενέδρας, επικαλούμενη προς επίρρωση των ισχυρισμών της και τα ευρήματα της αυτοψίας στο αυτοκίνητο του 39χρονου, το οποίο φέρει εκτεταμένα ίχνη πυροβολισμών.

Επιμέρους σημεία του σκεπτικού του παραπεμπτικού βουλεύματος βρίσκουν αντίθετους τους συνηγόρους υπεράσπισης και των δύο πλευρών, οι οποίοι διατυπώνουν ενστάσεις ως προς την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και την απόδοση των ποινικών ευθυνών. Η μεγάλη δικαστική μάχη, ωστόσο, θα δοθεί πλέον στο ακροατήριο, όπου οι συνήγοροι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους.

Εντός ή εκτός Κρήτης η διεξαγωγή της δίκης;

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποιος θα είναι τελικά ο τόπος διεξαγωγής της δίκης.

Μπορεί με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα οι κατηγορούμενοι να παραπέμπονται στο ακροατήριο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, ωστόσο δεν αποκλείεται να ζητηθεί, για λόγους ασφαλείας, η διεξαγωγή της δίκης εκτός Κρήτης, με τον Πειραιά να προβάλλει ως πιθανή επιλογή.

Ο χρόνος, πάντως, πιέζει, καθώς στις αρχές Μαΐου του 2027 συμπληρώνεται το 18μηνο της προσωρινής κράτησης για τους πρώτους προφυλακισμένους της υπόθεσης.

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