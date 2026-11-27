Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στιγμές τρόμου για 64χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου, η οποία αντιστάθηκε σε ληστή και τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή.

Ο 49χρονος άνδρας που λήστεψε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου περίπτερο στη Χερσόνησο, αποσπώντας το ποσό των 400 ευρώ απείλησε την 64χρονη περιπτερούχο με αεροβόλο όπλο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, η γυναίκα τραυματίστηκε από κατσαβίδι και χρειάστηκε να κάνει έξι ράμματα.

Οι εικόνες από τη στιγμή της ληστείας, που εξασφάλισε η ΚΡΗΤΗ TV, αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο περίπτερο.

Η 64χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 49χρονου, ενώ κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Το χρονικό της ένοπλης ληστείας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα και φορώντας γάντια, πλησίασε την 64χρονη και, κρατώντας το αεροβόλο όπλο, απαίτησε τα χρήματα του ταμείου.

Η γυναίκα αιφνιδιάστηκε ωστόσο, ο δράστης κινήθηκε προς την πίσω πλευρά του περιπτέρου και, χρησιμοποιώντας λοστό, κατάφερε να παραβιάσει την πίσω πόρτα.

Ακολούθησε συμπλοκή, καθώς η 64χρονη προσπάθησε να αντισταθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης την τραυμάτισε στο χέρι με κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί έξι ράμματα, ενώ έφερε επίσης μώλωπες στα πλευρά και τραυματισμό στο πηγούνι.

Παρά το σοκ, η γυναίκα επιχείρησε να του αφαιρέσει την κουκούλα, καταφέρνοντας μάλιστα να βγάλει το γάντι από το δεξί του χέρι.

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: Μαθητές γυμνασίου έπαιξαν ξύλο σε πάρκο – Συνομήλικοί τους γελούσαν και βιντεοσκοπούσαν (Video)

Ερύμανθος: Έσερνε γάιδαρο δεμένο με σχοινί πίσω από αγροτικό

Θεσσαλονίκη: Τρίτη αναβολή της δίκης για τη δολοφονία Καμπανού