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Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο, όπου μαθητές γυμνασίου πιάστηκαν στα χέρια μπροστά σε δεκάδες συνομηλίκους τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το Flashnews.gr, οι μαθητές που παρακολουθούσαν τον καβγά κρατούσαν στα χέρια τους κινητά τηλέφωνα, βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, γελούσαν και φώναζαν «έλα, έλα!».

Καταγγελία για συχνά «ραντεβού» για ξύλο

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Flashnews.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο.

Όπως αναφέρει ο καταγγέλλων, οι ανήλικοι φαίνεται πως δίνουν συχνά «ραντεβού» για ξύλο, με άλλους μαθητές να παρακολουθούν τις συμπλοκές.

Το δημοτικό πάρκο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε σχολείο, αποτελεί σημείο συνάντησης μαθητών από πολλά γυμνάσια του δήμου κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε φαίνεται πως σημειώνονται και οι καβγάδες.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η αστυνομία φαίνεται πως έχει επέμβει και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο η παρέμβασή της να έχει αποδειχθεί αρκετή για να σταματήσει την παραβατική συμπεριφορά των μαθητών.

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