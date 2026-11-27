Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νέο περιστατικό φρικτής κακοποίησης ζώου βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Ερύμανθο, όπου ένας άνδρας συνελήφθη γιατί έδεσε έναν γάιδαρο με σχοινί και τον έσερνε πίσω από αγροτικό όχημα.
Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ερυμάνθου συνέλαβαν τον άνδρα το βράδυ της Πέμπτης, σε χωριό της περιοχής, με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των ζώων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει η Πελοπόννησος, ο άνδρας είχε δέσει με σχοινί έναν γάιδαρο στο πίσω μέρος του αγροτικού αυτοκινήτου του, προκειμένου να τον μεταφέρει σε στάβλο, που βρίσκεται σε άλλο χωριό του Ερυμάνθου.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η διαδρομή που επρόκειτο να διανυθεί ήταν μεγάλη.
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για την υπόθεση και προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την ευζωία των ζώων.
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Τα «ανθρώπινα οστά» στα σκουπίδια ήταν τελικά… εκπαιδευτικός σκελετός γιατρού
Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στο Αγρίνιο: Προθεσμία για τους γονείς της 15χρονης και τους υπόλοιπους συλληφθέντες
Καιρός: Έρχονται 96 ώρες με καταιγίδες, ανέμους έως 11 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας έως 14 βαθμούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.