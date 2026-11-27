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Σε ένα είδος… reductio ad hitlerum κατέφυγε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιτέθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για το γεγονός ότι αποκάλεσε «φίλο» τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας στο BBC, o πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι είναι «παράξενο» το γεγονός ότι ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του να αγκαλιάζει τον Πούτιν. «Φυσικά, αυτό είναι απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά… είναι παράξενο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Είναι ένας επιτιθέμενος και ένας δολοφόνος… Δεν μπορεί να είναι φίλος. Απλά δεν μπορεί», είπε, προσθέτοντας ότι είναι σαν να λες ότι ήσουν φίλος με τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Από τη συγκρουσιακή συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο το 2025, ο Ζελένσκι είναι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας – για να τερματιστεί η τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, συχνά φαίνεται να συντονίζονται περισσότερο με τη θέση της Μόσχας παρά με εκείνη του Κιέβου.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση του Αμπού Ντάμπι νωρίτερα αυτό το μήνα, δεν κατέγραψε καμία εμφανή πρόοδο: «Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα», όπως το περιέγραψε ο Ζελένσκι. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξαναρχίσουν τον Δεκέμβριο. Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο «Truth Social» ότι, κατά τη δική του συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, είχε παροτρύνει τη Ρωσία να «σταματήσει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη» και δήλωσε ότι πίστευε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία ήταν «πολύ πιθανή».

Ωστόσο, από τις δημόσιες δηλώσεις της, η Ρωσία φαίνεται να έχει επιστρέψει στις αρχικές, σκληροπυρηνικές διαπραγματευτικές της θέσεις – σε όλα τα θέματα. Επίσης, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι δεν ήταν σαφές αν οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα παρευρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως είχαν ανακοινώσει οι Αμερικανοί απεσταλμένοι. Το Κρεμλίνο φαίνεται να αντιστέκεται. Η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να τερματιστούν τα πέντε εξαντλητικά χρόνια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα γίνονται όλο και πιο συχνές και πιο θανατηφόρες: ο αριθμός των νεκρών αμάχων έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Έτσι, ο Ζελένσκι ζήτησε «πραγματικούς και χρήσιμους συμμάχους, που μπορούν να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία» για να επιτευχθούν αποτελέσματα και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρή χώρα με «δύναμη και σεβασμό». «Όταν προσπαθείς να είσαι απόλυτα ουδέτερος απέναντι στον επιτιθέμενο… αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζεις τα θύματα, αλλά και τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό», είπε.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι διατηρούν ουδετερότητα αναζητώντας μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που να μπορεί να σταθεί. Όταν ρωτήθηκε ξανά την Πέμπτη σχετικά με το ότι χαρακτήρισε τον Πούτιν φίλο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι φίλος… Θέλω να κλείσω μια συμφωνία». Πρόσθεσε: «Θα μπορούσα να μπω και να πω, δεν σε συμπαθώ, και τότε θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουμε με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτή τη συμφωνία είναι το γεγονός ότι έχουμε δύο ηγέτες που πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον».

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