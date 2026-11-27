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Πρόστιμα σε Mega, Star, Open και ProNews.gr μοίρασε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διότι με τον τρόπο που κάλυψαν την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη τον περασμένο ΜάΪο.

Το Συμβούλιο επέβαλε στην μητρική του Star, Νέα Τηλεόραση, 15.000 ευρώ για «την προβολή χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνων και ήχων που επιτείνουν τον πόνο στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των αναφερόμενων προσώπων», 15.000 ευρώ για «τη μετάδοση των γεγονότων χωρίς το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης» και 15.000 ευρώ για «τη μετάδοση προγράμματος που θέτει σε κίνδυνο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων».

Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας που διέπει τα ΜΜΕ ηλεκτρονικά και ψηφιακά, έγιναν σύμφωνα με το ΕΣΡ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 12 Μαΐου.

Χρηματική κύρωση 30.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Alter Ego Media εξαιτίας του συνολικού τρόπου παρουσίασης της είδησης από την εκπομπή «Live News» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στο αιτιολογικό της απόφασης του το Συμβούλιο σημειώνει πως ο σταθμός και με τις δύο εκπομπές «δεν εξασφάλισε την κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης για μετάδοση προγράμματος με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, δεδομένου ότι οι παρουσιαστές των δύο εκπομπών κατά την παρουσίαση του θέματος αυτού δεν επέδειξαν την επιβαλλόμενη για την συγκεκριμένη περίσταση λεπτότητα, ευαισθησία και διακριτικότητα που απαιτούσε το τραγικό γεγονός και το πρόσφατο της επέλευσης του τραγικού θανάτου της μίας ανήλικης».

Για «αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο και πένθος και την πρόκληση πόνου σε πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος θύματος αυτοχειρίας», από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην μητρική Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε..

Για παραβάσεις του νόμου με σχετικές αναρτήσεις στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Pronews.gr αλλά και στον «λογαριασμό» του σάιτ στο instagram, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις συνολικής αξίας 45.000 ευρώ.

Η εποπτική Αρχή επέβαλε στην Digital Newstart Media Εκδόσεις Στρατηγική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, του σάιτ, πρόστιμο 15.000 ευρώ για «την προβολή χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνων και ήχων που επιτείνουν τον πόνο στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των αναφερόμενων προσώπων», άλλες 15.000 ευρώ «για τη μετάδοση των γεγονότων χωρίς το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης» και ένα ακόμα πρόστιμο 15.000 ευρώ «για τη μετάδοση προγράμματος που θέτει σε κίνδυνο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων».

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