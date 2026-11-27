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Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 13:00 οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Πρόκειται για τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, τους ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, καθώς και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλο Ραβάνη.

Οι τέσσερις συλληφθέντες που στη συνέχεια θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της απάτης σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την ίδια ώρα, με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεσμευτήκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

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