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Από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική. Ειδικές οδηγίες ισχύουν για τους υποψηφίους μουσικών τμημάτων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, των ΤΕΦΑΑ, καθώς και για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι, είτε είναι μαθητές είτε απόφοιτοι, μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση μέσω διαδικτύου ή από το Λύκειό τους.

Αφού συμπληρώσουν το έντυπο σύμφωνα με τις οδηγίες, προσέρχονται στο Λύκειό τους για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr), στην ενότητα «Εξετάσεις», βρίσκονται τα υποδείγματα των αιτήσεων και οι σχετικές εγκύκλιοι με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων. Οι εγκύκλιοι αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια.

Διαδικασία για τα πέντε μουσικά τμήματα

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα πέντε μουσικά τμήματα με ειδική διαδικασία πρέπει να υποβάλουν, εκτός από την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, και ξεχωριστή Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τα μουσικά τμήματα

Τα τμήματα αυτά είναι τα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, έχει εκδοθεί ειδική εγκύκλιος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν επίσης εντός της προθεσμίας από 27 Νοεμβρίου έως 22 Δεκεμβρίου 2026.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027: Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Εμπορικό Ναυτικό

Οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν επιπλέον αίτηση απευθείας στους αρμόδιους φορείς, εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2027.

Οι σχετικές προκηρύξεις θα αναρτηθούν στις επίσημες ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027: Υποχρεωτική δήλωση ενδιαφέροντος για τα ΤΕΦΑΑ

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές του 2027 πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τώρα το ενδιαφέρον τους, για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες, δηλαδή στην υγειονομική εξέταση και στα αγωνίσματα.

Πανελλήνιες 2027:: Ποιοι δικαιούνται το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση

Δικαίωμα διεκδίκησης του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση έχουν αποκλειστικά όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025 ή του 2026, με τα ημερήσια ΓΕΛ ή τα ημερήσια ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι αυτοί δεν χρειάζεται να υποβάλουν τώρα Αίτηση – Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Εφόσον ενδιαφέρονται για σχολές του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού ή τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Για τους υποψηφίους του 10% ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπως διαμορφώθηκε κατά το έτος της τελευταίας συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές, δηλαδή το 2025 ή το 2026 αντίστοιχα.

Εισαγωγή με το 5% για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν χρειάζεται να υποβάλουν τώρα Αίτηση – Δήλωση.

Όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή πρόκειται να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων μπορούν να υποβάλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο, διεκδικώντας το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου τους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ωστόσο, εάν κάποιος υποψήφιος της συγκεκριμένης κατηγορίας επιθυμεί να συμμετάσχει και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027, πρέπει να υποβάλει κανονικά την Αίτηση – Δήλωση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

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