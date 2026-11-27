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«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι». Με αυτά τα λόγια ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών περιέγραφε, λίγους μήνες πριν, την καθημερινότητά που δεν ήθελε άλλο να βιώνει, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο είχε γίνει για εκείνον να ζει χωρίς την αυτονομία που είχε συνηθίσει.

«Ξέρεις τι είναι, από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις;», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι αυτό που τον δυσκόλευε περισσότερο ήταν πως δεν μπορούσε πλέον να αποφασίζει ο ίδιος για τις απλές καθημερινές του μετακινήσεις.

Ο γάμος στα 72 και η αγάπη του για την Ιωάννα

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μιλούσε, επίσης, συχνά για την «εκλεκτή» της καρδιάς του, την Ιωάννα με την οποία μοιράστηκε πάνω από πέντε δεκαετίες, καθώς είχαν γνωριστεί στις αρχές της δεκαετίας 1970, αν και ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε πολλά χρόνια αργότερα, όταν εκείνος ήταν 72 ετών.

Όπως είχε αποκαλύψει, ο ηθοποιός δεν επιθυμούσε να παντρευτεί ως στάση ζωής, μια απόφαση που άλλαξε, όταν ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Η Ιωάννα δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του, ενώ ο ηθοποιός είχε εκφράσει πολλάκις πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο.

«Την κρατάω αγκαλιά, τη φιλάω περισσότερο από όσο τη φιλούσα όταν τα πρωτοφτιάξαμε, της χαϊδεύω τα μαλλιά και κάθομαι κοντά της ώρες ολόκληρες να μιλάμε για διάφορα», είχε πει, μεταξύ άλλων, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο συνέχιζε να εκφράζει την αγάπη του ακόμα κι όταν και οι δυο αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες με την υγεία τους.

Οι αναμνήσεις από καλοκαίρια και Πάσχα στην Τήνο

Ο Δήμήτρης Καλλιβωκάς είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις ημέρες που περνούσε με την Ιωάννα στο εξοχικό τους στην Τήνο όπου ο ηθοποιός μετρούσε πολλές όμορφες αναμνήσεις.

Όπως είχε αποκαλύψει, αφού είχε επισκεφθεί περίπου 30 ελληνικά νησιά, επέλεξε την Τήνο για να αποκτήσει εξοχικό σπίτι, με το νησί να αποτελεί, έκτοτε, το αγαπημένο του καταφύγιο κάθε Πάσχα και καλοκαίρι για τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί, του ήταν, πια, δύσκολο να αποδεχτεί ότι η υγεία του δεν του επιτρέπει να ζήσει αντίστοιχες στιγμές σε έναν τόπο που λάτρεψε.

«Αλλά πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», είχε πει.

«Ποτέ δεν μετάνιωσα που δεν θυσίασα τη ζωή μου για το θέατρο»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν υπήρξε ο πρωταγωνιστής που κυριάρχησε μόνος του στην αφίσα μιας ταινίας. Υπήρξε, όμως, ένας από εκείνους τους ηθοποιούς που συνέβαλαν καθοριστικά στη γοητεία του ελληνικού κινηματογράφου.

Από τη σκηνή της «Ορέστειας» στο Ηρώδειο μέχρι τα κινηματογραφικά πλατό της Φίνος Φιλμ και από το θέατρο μέχρι τις τηλεοπτικές σειρές που αγάπησαν γενιές και γενιές, υπηρέτησε την τέχνη του με ήθος και συνέπεια, δίνοντας την προσωπική του «σφραγίδα».

Και ίσως αυτή να ήταν και η πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του. Ότι δεν έμεινε αξέχαστος γιατί ήταν το πρώτο όνομα, αλλά αποτυπώθηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη για τη διακριτική παρουσία του, την ξεχωριστή ατάκα του και φυσικά, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί, εξάλλου, ότι δεν θέλησε ποτέ να θυσιάσει την προσωπική του ζωή για το θέατρο. Μια απόφαση για την οποία, μάλιστα, ουδέποτε μετάνιωσε.

«Δεν μετάνιωσα που δεν θυσίασα τη ζωή μου για το θέατρο», είχε πει, περιγράφοντας μια επαγγελματική διαδρομή στην οποία επέλεξε να κρατήσει ουσιαστικό χώρο και για όσα συνέβαιναν έξω από τη σκηνή.

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